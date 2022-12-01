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В Архангельске контейнерная площадка очищена от строительного мусора

В телеграм-канале, освещающем экологическую повестку, недавно появилась новость о том, что контейнерная площадка у новостройки на ул. Воронина, 28, к 3 завалена строительными отходами, а баки для мусора стоят в стороне.

 «ЭкоИнтегратор» отреагировал: контейнеры на данную площадку были установлены 13 декабря по заявке администрации округа. После этого контейнерная площадка сразу была включена в график вывоза, и днем 14 декабря перевозчик устранил завал строительных отходов.

 К слову, площадка была завалена мусором, не относящимся к ТКО. Тем не менее, региональный оператор  выполнил работу.

15 декабрь 14:07 | : Экономика

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