В Архангельске контейнерная площадка очищена от строительного мусора

В телеграм-канале, освещающем экологическую повестку, недавно появилась новость о том, что контейнерная площадка у новостройки на ул. Воронина, 28, к 3 завалена строительными отходами, а баки для мусора стоят в стороне.
«ЭкоИнтегратор» отреагировал: контейнеры на данную площадку были установлены 13 декабря по заявке администрации округа. После этого контейнерная площадка сразу была включена в график вывоза, и днем 14 декабря перевозчик устранил завал строительных отходов.
К слову, площадка была завалена мусором, не относящимся к ТКО. Тем не менее, региональный оператор выполнил работу.