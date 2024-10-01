Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев стал частым гостем в Майской горке

Накануне градоначальник Архангельска вновь выезжал в округ Майская горка – оценить темпы строительства проезда к новой школе на ул. Ленина. Своими впечатлениями он делится с общественностью:

 - Подрядчик «Севдорстройсервис» уже выполнил самые сложные работы по выторфовке. Лаборатория подтвердила, что земполотно в нормативе. Сейчас идет отсыпка песком, впереди – установка бортов и асфальтирование.

 Предусмотрены 6-метровая проезжая часть, тротуары, большая парковка, освещение, дорожные знаки, дренажно-ливневая система – всё для безопасности и долговечности. Гарантийный срок по асфальту увеличен до 8 лет.

 Проезд должен быть готов к 18 ноября, а школу планируем открыть с 1 сентября 2025 года. Она строится по президентскому нацпроекту «Образование» и будет оснащена современным оборудованием и мебелью. Уже известно, что новостройка станет основным корпусом школы № 95.


30 октябрь 13:34 | : Политика

Главные новости


Сны Степана Писахова
На службе людям. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (388)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20