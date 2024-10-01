Дмитрий Морев стал частым гостем в Майской горке

Накануне градоначальник Архангельска вновь выезжал в округ Майская горка – оценить темпы строительства проезда к новой школе на ул. Ленина. Своими впечатлениями он делится с общественностью:



- Подрядчик «Севдорстройсервис» уже выполнил самые сложные работы по выторфовке. Лаборатория подтвердила, что земполотно в нормативе. Сейчас идет отсыпка песком, впереди – установка бортов и асфальтирование.



Предусмотрены 6-метровая проезжая часть, тротуары, большая парковка, освещение, дорожные знаки, дренажно-ливневая система – всё для безопасности и долговечности. Гарантийный срок по асфальту увеличен до 8 лет.



Проезд должен быть готов к 18 ноября, а школу планируем открыть с 1 сентября 2025 года. Она строится по президентскому нацпроекту «Образование» и будет оснащена современным оборудованием и мебелью. Уже известно, что новостройка станет основным корпусом школы № 95.



