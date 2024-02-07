На улице Ленина в Архангельске строится школа по концессионному соглашению

Уже третья новая школа возводится в Архангельске по президентскому нацпроекту «Образование». В современном здании на ул. Ленина будет учиться 860 ребят.

Комментарий от градоначальника областной столицы Дмитрия Морева:



- Впервые школа в нашем городе строится в рамках концессионного соглашения - между правительством региона и ООО «ПроШкола». Генподрядчик на этом важном соцобъекте – местная компания «Стройцентр». На сегодняшний день здесь трудится 80 человек: свайное основание готово, строители занимаются устройством ростверка и несущих конструкций.



Новостройка станет дополнительным корпусом школы № 95. С 1 сентября 2025 года сюда пойдут ребята, которые временно переведены в здание школы № 28. Застройщик выполняет работу «под ключ» - с полным оснащением мебелью, оборудованием и дизайном помещений.



В городском бюджете мы предусмотрели средства на проектирование проезда к новой школе и уже занимаемся инженерными изысканиями.



