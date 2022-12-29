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Илья Иванкин поменял место работы

Бывший архангельский министр и ненецкий «гастарбайтор» на этот раз сменил рядовую школу на новую престижную.

Школа-новостройка на ул. Карпогорской уже получила свой номер - № 7. Как сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев , назначен директор учебного заведения – им стал Илья Игоревич Иванкин.

 Долгие годы в нашем городе не открывались школы «с нуля». Предстоит огромная работа по оформлению документов и лицензии, формированию штата педагогов, которых требуется более ста. В школе № 7 будет учиться 1600 детей. Набор первоклассников на следующий учебный год начнется уже с 1 апреля, как во всех других школах.

- Илья Иванкин - руководитель с большим опытом, в должности директора школы № 77 он многое сделал для развития этого учебного заведения на Бакарице. Мы договорились, что и новая школа на ул. Карпогорской будет работать в формате центра притяжения для всех жителей микрорайона. На её базе будут проводиться спортивные, образовательные и культурные мероприятия для взрослых и детей, которые живут на Майской горке, - отметил Дмитрий Морев.

 Впереди – завершение благоустройства, закупка современной мебели и оборудования. Эту задачу администрация города решает во взаимодействии с правительством региона. Подготовка к открытию новой школы 1 сентября 2023 года находится на личном контроле губернатора Александра Цыбульского.

 Классы и рекреации в школе точно не будут скучными: есть интересная идея оформления в концепции «дизайн по отраслям». Будут представлены достижения основных отраслей нашего края – судостроительной, лесной, космической… Для старшеклассников будут открыты профильные классы – IT и педагогический. А с 2024 года по федеральному проекту на базе школы № 7 начнет работу «IT-куб» - центр образования детей по программам ускоренного освоения компетенций в сфере информационных технологий.

 - Родителям школьников округа Майская горка предлагаю подумать о возможности перевода детей в новую школу. А молодым и опытным учителям - рассмотреть возможность трудоустройства! – обратился к горожанам Дмитрий Морев.

 Школа на 1600 мест построена в рамках нацпроекта «Образование». 

26 январь 15:09 | : Будни

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