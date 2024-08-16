На улице Ленина в Архангельске строится школа будущего

Не ищите скрытого символизма в названии улицы… просто удачно совпали несколько факторов. О них рассказывает глава областной столицы Дмитрий Морев:

- Выходим на следующий этап подготовки к открытию школы-новостройки на ул. Ленина. Сдача образовательного учреждения в эксплуатацию возможна только при наличии проезда к зданию. И сейчас администрация города заключает контракты на строительство такого проезда.



Позади большая работа по инженерным изысканиям, разработке проекта дороги с учетом сложности грунтов. Впереди – контроль за процессом строительства.



Предусмотрены 6-метровая проезжая часть, тротуары, освещение, дорожные знаки, дренажно-ливневая система – всё для безопасности и долговечности. Гарантийный срок по асфальту увеличен до 8 лет.



На территории школы сейчас активно идет благоустройство. Подход самый современный: кроме стадиона и спортивных площадок будет и детская игровая зона. После уроков младшие школьники смогут восполнить дефицит физической активности, продолжить общение в формате совместной игры. В дальнейшем здесь будут проводить время на свежем воздухе группы продленного дня и отряды летнего лагеря.



Новостройка станет дополнительным корпусом школы № 95. С 1 сентября 2025 года сюда пойдут ребята, которые временно переведены в здание школы № 28. Застройщик выполняет работу «под ключ» - с полным оснащением мебелью, оборудованием и дизайном помещений.



Это уже третья школа, которая строится в нашем городе по президентскому нацпроекту "Образование".



