Майская горка в ожидании еще одной новой школы

Планами поделился глава Архангельска Дмитрий Морев:

- В этом году открыла свои двери новая школа на ул. Карпогорской, в прошлом году – на ул. Воронина. А сейчас строители приступают к возведению ещё одной школы – в районе ул. Ленина и нового участка пр. Московского.



В округе Майская горка идет активное строительство жилых кварталов: это и социальное, и коммерческое жилье. Непосредственно в районе ул. Ленина будут реализованы два масштабных инвестпроекта, а это 140 тыс. кв. метров жилья. При этом инвесторы за свой счет построят детский сад и ФОК с бассейном – в качестве компенсации за предоставленный земельный участок.



Впервые школа в нашем городе строится в рамках концессионного соглашения - между правительством региона и ООО «ПроШкола». Концессионер не только возведет само здание, но и полностью оснастит его оборудованием. Для детей будет создана современная и комфортная инфраструктура. Средства выделены из федерального бюджета по нацпроекту «Образование».



Новостройка станет дополнительным корпусом школы № 95. С 1 сентября 2025 года сюда пойдут ребята, которые временно переведены в здание школы № 28. Что касается старого здания школы № 95, то его мы готовимся включать в следующую программу капремонтов. Потому что прогнозируется и дальнейший рост населения округа Майская горка, которое уже сейчас составляет 46,5 тысяч человек.



Это пример комплексного подхода к развитию территорий: продлеваем Московский проспект, проводим реконструкцию ул. Ленина, строим жилые кварталы, школы, сады, спортобъекты и благоустраиваем территории.



