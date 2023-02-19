В Каргопольском округе заканчивается строительство сельского дома культуры

Сельский дом культуры на 100 мест, построенный с нуля, будет открыт уже осенью. Проект входит в народную программу "Единой России".

В деревне Ватамановская Каргопольского округа в рамках нацпроекта «Культура» подрядчик из Котласа продолжает возведение досугового центра. Это одноэтажное кирпичное здание. Досуговый центр также будет оборудован пандусом для передвижения маломобильных групп.

«В настоящий момент специалисты в основном заняты работами внутри здания. Например, уже начат монтаж будущей сцены, продолжается возведение перегородок из газобетонных блоков. После этого на объекте стартует внутренняя отделка помещений и монтаж электрики», - сообщил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев.

Подрядчик проведет благоустройство прилегающей территории. Работы включают в себя озеленение, асфальтирование тротуаров, установку скамеек, урн и других малых архитектурных форм.

Новое здание позволит организовать в деревне досуговую деятельность, здесь будут открыты творческие кружки и секции, будут проводиться встречи жителей и культурно-массовые, просветительские мероприятия.

«Для нас строительство этого объекта имеет большое значение: в здании будут действовать и сельский клуб, и библиотека. Деревня Ватамановская довольно крупная, в ней расположены школа, небольшое промышленное производство. Жители этого населенного пункта очень активные и с нетерпением ждут новый культурный центр», – рассказала глава Каргопольского округа Наталья Бубенщикова.

Постоянный контроль за ходом работ ведут представители Главного управления капитального строительства Поморья.

Добавим, что строительство нового центра культуры – важнейший приоритет Народной программы «Единой России», а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на осень этого года, - сообщили в министерстве строительства и архитектуры Архангельской области.