Благодаря "Единой России" в больнице им. Волосевич появился новый ангиограф

Обновление медицинского оборудования - приоритет народной программы «Единой России».
Ангиограф поступил в отделение рентгенхирургических методов исследования благодаря реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Его стоимость составила – 61 млн. рублей.
С помощью ангиографа можно отследить процессы, происходящие в сосудах. Он оснащен большим монитором для лучшей визуализации и удобным столом, который двигается в разных плоскостях, обеспечивая доступ врача к пациенту со всех сторон.
«Безусловно, с его приобретением медицинская помощь станет еще качественнее и повысит свою эффективность. В этом году программу продолжаем. На ее реализацию запланировали более 83 млн рублей», – сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Всего на мероприятия проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2022 году было выделено порядка 162 млн рублей.
По словам министра здравоохранения Архангельской области Александра Герштанского, в настоящее время идет согласование с федеральным центром оборудования, которое пополнит региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, работающие на базе больниц области.
Региональный сосудистый центр появится и в Котласской центральной городской больнице – это стало возможным также благодаря приобретению для нужд больницы нового ангиографа. Подобные подразделения на сегодняшний день работают только в областной столице.