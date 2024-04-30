В Архангельске обсудили 17 партпроектов "Единой России"

Заседание региональных координаторов и председателей общественных советов федеральных партийных проектов «Единой России» состоялось на базе штаба общественной поддержки Партии.

Главное в реализации партпроектов, как отметила заместитель секретаря Архангельского регионального отделения «Единой России» по проектной работе Ольга Виткова, - это совместная деятельность координаторов, депутатов всех уровней, органов исполнительной власти в рамках реализации партийных проектов на территории Поморья.

Спикер также обратила внимание на своевременность доведения информации до местных отделений Партии о том количестве партпроектов, какие существуют в регионе, и какая по ним ведётся работа.

«Важно также слышать северян, поскольку мы решаем и те задачи, которые ставят перед нами жители нашей области через партийные проекты, алгоритм работы по которым тесно связан с народной программой «Единой России», - сказала Ольга Виткова, председатель комитета областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке.

Из народной программы Партии вышла и программа «Вместе мы сильнее!», предложенная губернатором Поморья, секретарём регионального отделения «Единой России» Александром Цыбульским. Она учитывает приоритеты, важные для развития Архангельской области и выстроена с учётом совместного алгоритма действий законодательной, исполнительной власти региона с партийной составляющей.

«Работа программы «Вместе мы сильнее!» разделена по блокам и включена в каждый партийный проект. На расширенных заседаниях общественных советов мы подводим итоги, что получается в работе, что – нет. И уже, исходя из полученных результатов, совместно с координаторами партпроектов, коллегами из органов законодательной и исполнительной власти обсуждаем, как усилить эффективность взаимодействия в партийной работе. Мы также выделяем приоритеты, направленные на достижение нужных результатов в реализации партпроектов», - отметил заместитель секретаря Архангельского регионального отделения Партии по реализации предвыборной программы, зампредседателя областного Собрания депутатов Игорь Чесноков.

В Архангельской области работает 17 проектов «Единой России» и будет создано 17 общественных советов по ним: «Безопасные дороги», «Городская среда», «Детский спорт», «Здоровое будущее», «Историческая память», «Крепкая семья», «Культура малой родины», «Новая школа», «Старшее поколение», «Чистая страна», «Зелёная экономика», «Предпринимательство», «Жители МКД», «Цифровая Россия», «Женской движение «Единой России», «Zа Самбо», «Моя карьера с «Единой Россией».

«Активная и эффективная работа с партийными проектами наглядно демонстрирует жителям Поморья положительные изменения, которые происходят в регионе. Мы должны рассказывать северянам о наших планах и вовлекать их в обсуждение конкретных вопросов, связанных с нуждами людей, помогать в решении которых и созданы партпроекты «Единой России» и народная программа Партии. Мы должны работать сообща, как было сказано ранее – законодательная, исполнительная власть и «Единая Россия» – только так мы достигнем хороших результатов в работе по реализации партийных проектов», - подчеркнул исполняющий обязанности руководителя Архангельского регионального исполкома Андрей Кожинов.

По итогам заседания принято решение определить составы общественных советов по каждому партийному проекту и определить основные направления в их работе, которые будут реализовываться в ближайшее время.

Результаты будут демонстрировать в виде презентаций с наглядными примерами. Принято решение на заседания общественных советов приглашать представителей местных отделений «Единой России» как для обмена опытом между муниципалитетами по работе на их территориях партпроектов, так и для постановки важных задач на будущее.





Фото - Виктор Няков.