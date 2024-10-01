Архангельск можно теперь рассмотреть в бинокль

Новый компонент туристической привлекательности презентовал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- На набережной Северной Двины установлены два смотровых бинокля. Это часть большого проекта по созданию в центре города современной туристской навигации.



Бинокли поставили в районе памятника жертвам интервенции и памятника Адмиралу Кузнецову. Еще два необычных объекта – аншлаги: лучшее место для наблюдения ледохода и место ледовой переправы на остров Кего. Стремимся использовать природные особенности нашего города, которые представляют интерес для туристов из других регионов.



Кроме этого, идет установка указателей и 10 стел с картой Архангельска и достопримечательностями.



Мы провели большую подготовительную работу и получили субсидию из областного бюджета на мероприятия по обустройству туристского центра города – для развития Архангельска и достижения показателей президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



Надеюсь, что к новым объектам благоустройства жители отнесутся бережно. Большое количество видеокамер в центре города должно остановить и тех, кого посещают идеи что-то сломать или разрисовать.



