У набережной Зрячего в Северодвинске начинается новая жизнь

О перспективах большого обновления знакового места города корабелов рассказал градоначальник Северодвинска Игорь Арсентьев:

- Совместно с проектной дирекцией министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области переходим к следующему этапу на пути реализации проекта благоустройства набережной Александра Зрячева: формируем заявку для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».



Провели ряд необходимых процедур – общественные обсуждения, на которых горожане выбрали набережную имени Александра Зрячева в качестве объекта благоустройства и опрос жителей.



Горожане предложили обустроить здесь детские площадки, спортивную зону, велодорожки, а также разместить вдоль набережной скамейки и качели. Кроме того, здесь требуется модернизация существующих сетей наружного освещения, монтаж системы видеонаблюдения и восстановление зеленых насаждений.



Хорошее подспорье в благоустройстве набережной оказывает Общество защиты Ягринского бора, волонтеры которого воплощают в жизнь проект «Летний берег: семейный парк отдыха на берегу Белого моря».



Инициатива направлена на развитие одной из точек туристского маршрута «Архангельск: здесь начинается Арктика» и получила поддержку в рамках конкурса грантов на развитие туризма по президентскому нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».