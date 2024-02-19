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У набережной Зрячего в Северодвинске начинается новая жизнь

О перспективах большого обновления знакового места города корабелов рассказал градоначальник Северодвинска Игорь Арсентьев:

- Совместно с проектной дирекцией министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области переходим к следующему этапу на пути реализации проекта благоустройства набережной Александра Зрячева: формируем заявку для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках президентского нацпроекта «Жилье и городская среда».

 Провели ряд необходимых процедур – общественные обсуждения, на которых горожане выбрали набережную имени Александра Зрячева в качестве объекта благоустройства и опрос жителей.

 Горожане предложили обустроить здесь детские площадки, спортивную зону, велодорожки, а также разместить вдоль набережной скамейки и качели. Кроме того, здесь требуется модернизация существующих сетей наружного освещения, монтаж системы видеонаблюдения и восстановление зеленых насаждений.

 Хорошее подспорье в благоустройстве набережной оказывает Общество защиты Ягринского бора, волонтеры которого воплощают в жизнь проект «Летний берег: семейный парк отдыха на берегу Белого моря».

 Инициатива направлена на развитие одной из точек туристского маршрута «Архангельск: здесь начинается Арктика» и получила поддержку в рамках конкурса грантов на развитие туризма по президентскому нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

22 март 16:20 | : Политика

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