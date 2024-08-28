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С надежной посадкой. В Архангельске появились антивандальные скамейки

В этом году администрация областной столицы закупила большую партию антивандальных экоскамеек для установки в округах. Они уже в городе, сейчас идет сборка и установка. Зачем они нужны городу, рассказывает градоначальник Дмитрий Морев:

 - Начинаем тестировать новый подход к благоустройству: если ранее каждый округ самостоятельно приобретал малые архитектурные формы, то сейчас организованно приобрели 70 скамеек, более 100 урн и 100 вазонов. Все они соответствуют современным требованиям прочности и внешнему виду, а гарантийные обязательства несет единый поставщик.

 Скамейки будут установлены во всех округах. Большая часть предназначена для благоустройства Октябрьского, Ломоносовского и Северного округов. Например, запланировали монтаж на набережной Северной Двины от Кузнечевского моста до ул. Комсомольской – взамен убранных старых. В существующих «карманах» на пр. Троицком в районе здания федерации профсоюзов, на ул. Комсомольской, в скверике в районе проезда Выборнова, вдоль ул. Мусинского, пр. Ломоносова и на многих других территориях. А на лето выставим и вазоны.


10 октябрь 11:34 | : Политика

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