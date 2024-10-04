Новый ФОК в Майской горке ждет свое имя от архангелогородцев

Новому ФОКу в округе Майская горка начинают подбирать название. Глава столицы Поморья предлагает горожанам помочь ему в этом творческом деле.

Дмитрий Морев:



- Строительство первого в Архангельске модульного спортзала идет в графике. В этом убедился лично при выезде на объект вместе с директором спортшколы № 1 Алексеем Потоловым. ФОК станет филиалом этой спортивной школы: дети будут заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом бесплатно. В свободное от тренировок время зал будет доступен взрослым.



На данный момент подведены коммуникации, смонтированы внутренние сети, завершена сборка каркаса, идет установка стеновых панелей и остекление. До конца года зал должен быть готов. Ребята смогут начать здесь заниматься, а мы продолжим благоустройством прилегающей территории.



Общая сумма финансирования спортобъекта на ул. Карпогорской, 26 - свыше 170 миллионов рублей. Это средства федерального, областного и местного бюджетов. В результате в растущем округе Майская горка появится «спортивное ядро»: центр пляжных видов спорта + ФОК для игровых видов спорта.



Создание условий занятий физической культурой и спортом - одна из задач президентского нацпроекта "Демография".



