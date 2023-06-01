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Супер-школа №7 станет спортивной утехой для всего округа Майская горка

Об этом объявил глава администрации Архангельска Дмитрий Морев:

- Я согласен с позицией директора школы Ильи Иванкина , что созданная за бюджетный счет инфраструктура не должна простаивать. Первая половина дня и частично после обеда – это уроки и дополнительные занятия для учеников. А в свободное время спортивные площадки будут доступны для всех желающих заниматься физкультурой или игровыми видами спорта.

 Общая площадь физкультурно-спортивных зон на территории 7-й школы – почти 8 тысяч квадратных метров. Здесь обустраивается полноценное футбольное поле 60х90 м. Покрытие будет профессиональное – спортивный газон. А по периметру - 2 беговых дорожки длиной 333,33 м и шириной более метра.

 Всегда популярны волейбол и баскетбол. У школы № 7 создается волейбольная площадка 9х18 м и баскетбольная - 14х26 м. Обе будут оборудованы ограждением из решетчатых панелей «прозрачной» конструкции.

 Будут открыты для посещения 2 площадки для гимнастики и одна для игр, а также отдельная площадка для прыжков, воркаут-зона и тренажеры.

 У директора школы на столе уже 18 резюме от кандидатов на должность учителя физкультуры. Планируется, что дополнительно организуют секции по флорболу, футболу, баскетболу, волейболу, плаванию и шахматам. В дальнейшем с учетом пожеланий учеников и родителей могут ввести тренировки по самбо или другим боевым искусствам.

 Перспективы большие – и для детей, и для взрослых жителей Майской горки! Более того, мы планируем проводить здесь и соревнования городского уровня.

29 июнь 12:38 | : Политика

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