Дмитрий Морев твердо намерен сделать Архангельск спортивным городом

Глава столицы Поморья поделился планами на этот счет:

- Мы приступили к разработке пятилетнего плана развития спортивной инфраструктуры Архангельска. Вместе с минспорта по поручению губернатора определяем, где и какие спортобъекты предстоит построить.



Так, уже получено финансирование на новый спортзал в округе Майская горка. Это будет многофункциональный объект для занятий мини-футболом, баскетболом и волейболом. Сейчас мы готовим документы, а возводить будем уже в следующем году.



Вторая важная часть спортивной «пятилетки» - развитие существующих спортшкол. Сегодня в рабочей поездке я посетил 5 спортобъектов, чтобы принять личное участие в определении приоритетов финансирования.



Два из них расположены в округе Варавино-Фактория. Здание ФОКа «Росток» было построено в 1989 году, и сейчас ему требуется капремонт системы теплоснабжения. Готов и дизайн-проект обновления фасада.



Центр гимнастики на ул. Воронина начал работу в 2020 году. Здание новое, стоит на сваях, и с ним проблем нет. При этом требует внимания благоустройство и отмостки. Поручил коллегам продолжить претензионную работу с подрядчиком и готовить сметы на негарантийные работы.



Спортшкола «Каскад» в этом году получила новые помещения на ул. Урицкого, 49/1. Здесь откроем новый зал для занятий боксом и тренажерный зал. Для жителей привокзального района – хорошая новость.



В Соломбале спорткомплекс «Волна» пользуется большим спросом: зимой здесь организуют каток, а в зале дети занимаются бадминтоном и стрельбой из лука, проводятся соревнования по настольному теннису. Поставил задачу перед руководством спортшколы № 6 продумать использование поля в летний период.

Будем выделять средства и на ремонт спортзала «Гидролизный» в Маймаксе. Здесь в первую очередь требуется провести «лечение» стен и отремонтировать крышу.



Обновление и развитие спортивной инфраструктуры нацелено на привлечение к занятиям физкультурой и спортом не только детей, но и взрослых.



