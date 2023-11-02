Команда Фролова проверила новые объекты в Майской горке и Ломоносовском округе

В ходе рабочей поездки по округам столицы Поморья депутаты областного Собрания Александр Фролов и Елена Сидорук, депутаты городской Думы Сергей Чанчиков, Ольга Шананина и Елена Ануфриева проверили выполнение работ на объектах благоустройства и рассказали о планах на следующий по обновлению социальной и дорожной инфраструктуры.

Во дворе на ул. Смольный буян, 23-25 завершается монтаж новой детской площадки. Ее очень ждут жители соседних домов: установка нового оборудования была одной из главных просьб во время традиционных встреч с горожанами летом этого года. Из резервного фонда депутатов городской Думы по инициативе Сергея Чанчикова было выделено более 2 млн рублей на модернизацию площадки. Администрацией Ломоносовского округа заключен муниципальный контракт.

- Подрядчик должен выполнить все работы по обновлению игрового пространства до конца недели. Здесь устанавливают двойные качели с сиденьями типа «Гнездо», карусель с пятью сиденьями, песочный дворик с башенками, большой игровой комплекс с туннелями и двумя горками, а также парковый диван. Полностью будет заменено песчаное основание теннисный стол и двойные качели. Дополнительное игровое оборудование сделает прогулки детей во дворе более разнообразными и интересными! – рассказал депутат городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Чанчиков.

Обновлено оборудование детской площадки и во дворе домов на ул. Ф. Абрамова, 20. За счет привлеченных внебюджетных средств работы по установке новых игровых элементов выполнил тот же подрядчик. Напомним, что с просьбами восстановить игровую зону неоднократно обращались жители окрестных домов. Их пожелания сейчас выполнены. Следить за сохранностью оборудования вызвались члены Молодежного Совета округа Майская горка. Спортивные парни пообещали сразу пресечь любые попытки вандализма. Все же к новой площадке для детей нужно относиться бережно!

- Это очень большой микрорайон, здесь много детей и новая площадка была просто необходима. Мы планируем дальше ее наполнять новыми элементами и рассматриваем вопрос о последующей установке нового, антитравматического покрытия, - говорит депутат городской Думы Елена Ануфриева.

А на новом хоккейном корте на ул. Галушина, 9 вновь состоится традиционный турнир школьных и дворовых команд по бенди. Еще несколько лет назад хоккейная коробка во дворе на ул. Галушина, 9 была практически разрушена, зимой находилась под снежным покровом, а иногда превращалась в несанкционированную свалку. Жители микрорайона обратились к депутатам с просьбой восстановить каток. Было обновлено ограждение коробки, установлено новое освещение, скамейка для переодевания коньков. Площадка стала местом проведения регулярного турнира среди команд школ и дворов округа по хоккею с мячом. Соревнования с огромным успехом прошли и в феврале этого года, их почетным гостем был легендарный игрок «Водника» Игорь Гапанович. Однако ремонтировать дальше старое деревянное ограждение коробки стало уже нецелесообразно.

- Был выделен 1 млн рублей на приобретение и установку нового хоккейного корта с пластиковыми бортами. Конкурсные процедуры провела администрация округа Майская горка. Сейчас доставленный в Архангельск корт смонтирован на заранее подготовленной площадке. С наступлением морозов планируется залить ледовую площадку, которая будет доступна для всех любителей активного отдыха и катания на коньках. А в феврале состоится традиционный турнир среди школьных и дворовых команд, - рассказала депутат городской Думы Ольга Шананина.

Первый в Архангельске модульный спортзал с оборудованием «умная площадка» решено построить в округе Майская горка. Строительство модульного зала будет профинансировано из федерального бюджета по президентскому нацпроекту «Демография». За счет областного и городского бюджета обеспечивается подготовка площадки к монтажу конструкций здания.

Новый ФОК откроется на ул. Карпогорской – между школой Соловецких юнг и центром «Бора-Бора». Земельный участок выделен муниципальной детской спортивной школе №1, ведется работа по заключению контракта на проектирование. Само модульное сооружение доставят в разобранном виде, его монтаж выполнят в следующем году. В зале с полем 18x36 м можно будет заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом. Он будет оснащен сетью Wi-Fi и QR-кодами с правилами спортивных игр.



- Благодаря поддержке губернатора Александра Цыбульского у споршколы №1 появится еще один филиал – в нашем округе Майская горка, который развивается за счет масштабной жилой застройки. В рамках муниципального задания дети смогут заниматься в этом ФОКЕ бесплатно. В свободное от тренировок время зал будет доступен и для взрослых, - подчеркнула депутат областного Собрания Елена Сидорук.

Из областного бюджета в следующем году Архангельску выделяется 865 млн рублей обновление дорожной инфраструктуры. Это средства будут направлены на строительство дороги по ул. Карпогорской от ул. Октябрят до пр. Московский. Кроме того, предусмотрено финансирование строительства подъездов к новой школе №7 в округе Майская Горка. Контракт на проектирование и строительство ул. Карпогорская уже заключен. До 15 декабря подрядчик - ООО «Севзапдорстрой» должен разработать проектную документацию и затем начать строительство дороги. Сдать объект в эксплуатацию необходимо до 15 ноября 2025 года.



Как отметил депутат областного Собрания Александр Фролов, этот объект имеет важнейшее значение для всего округа Майская Горка.



- Сейчас в этой части Майской Горки идет активно строительство, как по программе переселения из аварийного жилья, так и социальных объектов. Наша команда последовательно добивалась выделения средств на строительство улицы Карпогорская. Спасибо губернатору Александру Витальевичу Цыбульскому - новая магистраль, вместе с построенным участком пр. Московский от ул. Галушина до ул. Энтузиастов, а также реконструкция ул. Ленина обеспечит транспортную доступность для жителей данного микрорайона и всего округа, - подчеркнул Александр Фролов.



