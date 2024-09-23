В Архангельске успешно проходит модернизация уличного освещения

О завершении четвертого этапа городской программы комплексного ремонта линий освещения дворовых территорий рассказал градоначальник столицы региона Дмитрий Морев:



- В микрорайоне округа Варавино-Фактория, ограниченном ул. Никитова - ул. Воронина - ул. Русанова - пр. Ленинградским, заменено 83 аварийных опоры и 204 светильника с натриевыми лампами на светодиодные.



В районе ТЦ «Фактория» и у ветеранских домов на проспекте Ленинградском «Горсвет» установил 80 новых светильников.



Всего в округе Варавино-Фактория выполнена замена 284 светильников на территории 60 многоквартирных домов.



Стало светлее и во дворах Ломоносовского округа. Так, в квартале, ограниченном улицей Смольный Буян, Ленинградским проспектом и улицей Коммунальной, выполнены работы по монтажу 51 светодиодного светильника и 1000 метров питающих линий.



Освещенность увеличена на дворовых территориях восьми домов. На улице Смольный Буян (на участке от проспекта Ленинградского до здания городской ГИБДД), наружное освещение появилось впервые.



Результат комплексного подхода к ремонту городского освещения - снижение затрат на содержание сетей и электроэнергию, повышение эффективности расходования бюджетных средств, улучшение освещенности. Это базовое условие комфорта и удобства для горожан! Продолжим такой подход и в следующем году.



