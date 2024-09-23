Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске успешно проходит модернизация уличного освещения

О завершении четвертого этапа городской программы комплексного ремонта линий освещения дворовых территорий рассказал градоначальник столицы региона Дмитрий Морев:

 - В микрорайоне округа Варавино-Фактория, ограниченном ул. Никитова - ул. Воронина - ул. Русанова - пр. Ленинградским, заменено 83 аварийных опоры и 204 светильника с натриевыми лампами на светодиодные.

 В районе ТЦ «Фактория» и у ветеранских домов на проспекте Ленинградском «Горсвет» установил 80 новых светильников.

 Всего в округе Варавино-Фактория выполнена замена 284 светильников на территории 60 многоквартирных домов.

 Стало светлее и во дворах Ломоносовского округа. Так, в квартале, ограниченном улицей Смольный Буян, Ленинградским проспектом и улицей Коммунальной, выполнены работы по монтажу 51 светодиодного светильника и 1000 метров питающих линий.

 Освещенность увеличена на дворовых территориях восьми домов. На улице Смольный Буян (на участке от проспекта Ленинградского до здания городской ГИБДД), наружное освещение появилось впервые.

 Результат комплексного подхода к ремонту городского освещения - снижение затрат на содержание сетей и электроэнергию, повышение эффективности расходования бюджетных средств, улучшение освещенности. Это базовое условие комфорта и удобства для горожан! Продолжим такой подход и в следующем году.


15 октябрь 12:00 | : Экономика

Главные новости


Архангельск на старых гравюрах
Культура требует внимания и денег. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (179)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20