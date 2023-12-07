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Дом в поселке Савинский встал под крышу при содействии Народного фронта

Летом 2023 года в поселке Савинский Плесецкого округа сгорела крыша многоквартирного дома на улице Победы, 10. Ремонт начали только осенью и так, что жителей неоднократно топило.

Жительница поселка Светлана Крегель:

«В квартире № 59 у нас просверлили 93 отверстия. С потеплением начался потоп и сейчас льёт. Мы лишились мебели, техники, вещей, потеряли всё и вместе с другими жильцами пятого этажа кричим о помощи, чтобы спасти хотя бы стены».

После обращений измученных жителей Савинского, региональное отделение Народного фронта подключило к решению проблемы администрацию округа и областную прокуратуру. Работы ускорились и даже закончились с опережением графика. Вот она, животворящая сила волшебного пендаля!

 Эксперты НФ особо отметили качество материалов и самого ремонта. Массивное сечение балок не вызывает сомнений в их прочности. К тому же долговечность новой кровли обеспечена оцинкованными конструкциями перил, лестниц и ходовых мостиков.

Народный фронт благодарит местную власть за оперативность и качество работы. Местные жители благодарят Народный фронт за содействие. Аплодисменты!
 

04 март 17:32 | : Политика / Экономика

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