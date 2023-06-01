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Дмитрий Морев рассказал о березовом "островке" в центре Архангельска

Еще один обновленный сквер появится в центре города до конца октября! Это березовый «островок» на перекрестке пр. Троицкого и ул. Поморской – рядом со строящимся зданием культурно-делового центра.

Проект презентует глава областной столицы:

 - Все деревья будут сохранены! А между ними вместо провалившихся асфальтовых дорожек будет уложена современная тротуарная плитка. Ее выбирали с учетом стиля благоустройства соседнего сквера - на ул. Поморской напротив музея художественного освоения Арктики. А вот скамейки и другие малые архитектурные формы будут более ажурные, чтобы поддержать архитектуру строящегося здания в эстетике застройки Архангельска конца XIX – начала XX веков.

 В итоге в самом «сердце» города мы получим комплекс из двух благоустроенных скверов: зеленых, комфортных и современных. Один мы создали по нацпроекту, второй – при поддержке социально ответственного бизнеса. Сейчас здесь снимают старый асфальт, после чего уложат плитку. Скамейки и парковый подвесной диван уже доставляют в Архангельск.


04 сентябрь 17:36 | : Политика / Экономика

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