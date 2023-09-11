На аллеях Архангельска устанавливают антивандальные скамейки

О начале важного с эстетической и практической точек зрения эксперименте рассказал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- В Октябрьском округе начинаем эксперимент по использованию скамеек, которые считаются суперантивандальными.



Идея появилась в начале лета, когда вместе с главой округа Алексеем Калининым мы прошли оживленные пешеходные маршруты в центральной части города.



На аллее вдоль Троицкого проспекта тогда стояли старые ржавые лавочки из прошлого. Часть из них решили списать, часть – отдали управляющей компании. После ремонта и покраски они нашли место на дворовых территориях. А для Троицкого проспекта закупили удобные и современные скамейки из полимерпесчаного материала.



Новую уличную мебель сегодня устанавливают на аллее от ул. Садовой до ул. Вологодской. Вместительные урны здесь уже есть. Скамейки из песка и переработанного пластика экологичны, весят около 180 кг и обладают уникальной прочностью – их ни унести, ни разбить, ни повредить огнем. При этом выглядят эстетично, имеют текстуру древесины.



Проведем эксперимент и примем решение по дальнейшему распространению такой практики!



