А какие там лиственницы! В Архангельске благоустраивается улица Суворова

Глава Архангельска Дмитрий Морев сообщил, что в Октябрьском округе создается малая территория отдыха.
Благоустройство малых территорий производит большой эффект. Так, например, было с небольшим сквером у АГКЦ: в оживленном месте города появился комфортный уголок для отдыха. Сейчас в работе еще один небольшой, но интересный проект.
- Бульвар на улице Суворова уникален своими зелеными насаждениями: здесь растет множество лиственниц. Жители говорят, тут легко дышать - есть тень и ощущение свежего воздуха. Чтобы горожанам было приятно гулять и отдыхать, мы решили благоустроить бульвар в районе домов №№ 9 и 11. Администрация округа уже закупила скамейки и урны, теперь определяемся с подрядчиком, чтобы поправить тротуарную плитку, продолжить обустройство карманов для скамеек и облагородить газоны. Будет уютно и красиво! – подчеркнул Дмитрий Морев.
Установка новых малых архитектурных форм – продолжение ранее начатого проекта по созданию прогулочного бульвара на Суворова. Ранее на одном из участков уже были установлены скамейки для отдыха. А рядом обновляет тротуар компания «АГД ДАЙМОНДС»: две благоустроенных территории объединятся.