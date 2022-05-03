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А какие там лиственницы! В Архангельске благоустраивается улица Суворова

Глава Архангельска Дмитрий Морев сообщил, что в Октябрьском округе создается малая территория отдыха.

Благоустройство малых территорий производит большой эффект. Так, например, было с небольшим сквером у АГКЦ: в оживленном месте города появился комфортный уголок для отдыха. Сейчас в работе еще один небольшой, но интересный проект.

- Бульвар на улице Суворова уникален своими зелеными насаждениями: здесь растет множество лиственниц. Жители говорят, тут легко дышать - есть тень и ощущение свежего воздуха. Чтобы горожанам было приятно гулять и отдыхать, мы решили благоустроить бульвар в районе домов №№ 9 и 11. Администрация округа уже закупила скамейки и урны, теперь определяемся с подрядчиком, чтобы поправить тротуарную плитку, продолжить обустройство карманов для скамеек и облагородить газоны. Будет уютно и красиво! – подчеркнул Дмитрий Морев.

Установка новых малых архитектурных форм – продолжение ранее начатого проекта по созданию прогулочного бульвара на Суворова. Ранее на одном из участков уже были установлены скамейки для отдыха. А рядом обновляет тротуар компания «АГД ДАЙМОНДС»: две благоустроенных территории объединятся.

  

10 август 14:57 | : Политика

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