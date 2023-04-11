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В Октябрьском округе столицы Поморья идет процесс благоустройства

О событиях в знаковом для Архангельска округе рассказывает глава города Дмитрий Морев:

- В Октябрьском округе активизировалась работа по благоустройству. Неделю назад в ходе инспектирования набережной и Троицкого я дал ряд поручений главе округа Алексею Калинину. Сейчас поступают отчеты по исполнению.

 Штатные дворники округа облагораживают кустарник, подрядчик провел покос травы.

 Заброшенные вазоны уже нашли нового хозяина – их передали УК «Архситигрупп» для ремонта и установки во дворе дома 95 по ул. Воскресенской.

 УК «Завремстрой» своими силами демонтирует металлические скамейки. Отремонтирует их и установит на дворовых территориях, где от жителей поступали заявки.

 При этом набережная и Троицкий не останутся без скамеек: от Шубина в сторону моста округ установит лавочки на бетонном основании, как на бульваре по ул. Логинова. А для Троицкого закупим новый для Архангельска вариант – суперантивандальную уличную мебель.

 Скамейки из песка и переработанного пластика экологичны, весят 180 кг и обладают уникальной прочностью – их ни унести, ни разбить, ни повредить огнем. При этом выглядят эстетично, имеют текстуру древесины. Проведем эксперимент, и примем решение по дальнейшему распространению такой практики!


09 июнь 12:41 | : Политика

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