В Октябрьском округе столицы Поморья идет процесс благоустройства

О событиях в знаковом для Архангельска округе рассказывает глава города Дмитрий Морев:

- В Октябрьском округе активизировалась работа по благоустройству. Неделю назад в ходе инспектирования набережной и Троицкого я дал ряд поручений главе округа Алексею Калинину. Сейчас поступают отчеты по исполнению.



Штатные дворники округа облагораживают кустарник, подрядчик провел покос травы.



Заброшенные вазоны уже нашли нового хозяина – их передали УК «Архситигрупп» для ремонта и установки во дворе дома 95 по ул. Воскресенской.



УК «Завремстрой» своими силами демонтирует металлические скамейки. Отремонтирует их и установит на дворовых территориях, где от жителей поступали заявки.



При этом набережная и Троицкий не останутся без скамеек: от Шубина в сторону моста округ установит лавочки на бетонном основании, как на бульваре по ул. Логинова. А для Троицкого закупим новый для Архангельска вариант – суперантивандальную уличную мебель.



Скамейки из песка и переработанного пластика экологичны, весят 180 кг и обладают уникальной прочностью – их ни унести, ни разбить, ни повредить огнем. При этом выглядят эстетично, имеют текстуру древесины. Проведем эксперимент, и примем решение по дальнейшему распространению такой практики!



