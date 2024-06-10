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Светлана Дейнеко потеряла партийный пост

Это должно было случиться гораздо раньше… но что-то мешало.

Из официального:

- Президиум архангельского регионального политсовета «Единой России» назначил Андрея Кучина исполняющим полномочия секретаря котласского городского местного отделения партии.

Ранее этот пост занимала экс-глава Котласа Светлана Дейнеко, ушедшая в отставку больше года назад после публичного разноса от губернатора Александра Цыбульского.

Символично, что буквально на днях ее же именем была названа улица в деревне Сулда «за выдающиеся заслуги».  Чем занимается ныне полностью безработная, редакции доподлинно неизвестно.

Речь Андрея Кучина при вступлении в должность:

-  — Для меня это важный и ответственный этап в жизни, огромная благодарность секретарю архангельского регионального отделению партии, губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому за оказанное доверие и поддержку! Я к этому готов и намерен в полной мере задействовать свой опыт и ресурсы партии для продвижения проектов и программ развития городского округа «Котлас». Готов трудиться в непростое время во благо нашей страны, для процветания нашего Котласа, наших граждан и надеюсь на их поддержку.

14 август 15:27 | : Политика / Скандалы

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