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Светлана Дейнеко добровольно ушла с поста главы Котласа

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

– Сегодня я завершила свою работу в администрации городского округа «Котлас». 2,3 года пролетели как один день – в круговороте событий, забот, больших и маленьких городских вопросов. Вместе с вами мы строили социальные объекты, благоустраивали общественные территории, ремонтировали дороги и тротуары – делали наш Котлас лучше. Не всё получалось, но каждый день я полностью отдавалась работе на благо города и его жителей, - написала Светлана Дейнеко в своей фирменной трогательной манере. – Заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с ухудшением здоровья я направила в Собрание депутатов ГО «Котлас». Надеюсь, депутаты поддержат моё решение.

Светлана Юрьевна поблагодарила жителей Котласа и команду администрации муниципалитета за поддержку и неравнодушное отношение к городу.

Светлана Дейнеко возглавляла администрацию округа с мая 2021 года.

На период проведения конкурсных процедур по замещению должности главы администрации городского округа «Котлас» исполнять его обязанности будет первый заместитель главы города Денис Шевела.

Напомним, в минувший понедельник губернатор Александр Цыбульский прилюдно раскритиковал Дейнеко как градоначальника.

09 август 16:14 | : Политика

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