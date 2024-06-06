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Дейнеко «увековечили» в котласской деревне

Неожиданный подарок получила бывший мэр Котласа Светлана Дейнеко от жителей деревни Сулда – ее именем названа одна из улица. При личном ее присутствии (см. фото)..

В заслугу экс-градоначальнице сельчане ставят освещение деревни, ремонт дороги и благоустройство территории.

Напомним, Дейнеко ушла в «добровольную» отставку в 2023 году после разноса, полученного лично от губернатора области Александра Цыбульского, сославшись на «пошатнувшееся здоровье». Чем конкретно занимается сейчас (в профессиональном плане) доподлинно неизвестно.

Анализ деятельности скандальной журналистки на посту главы Котласа читайте здесь.

12 август 11:48 | : Политика / Скандалы

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