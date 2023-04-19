Внутренняя политика Поморья переходит в полное управление Ваге Петросяна

Сегодня на оперативном совещание в правительстве Архангельской области губернатор Александр Цыбульский объявил об упразднении должности заместителя главы региона по внутренней политике.

Весь комплекс полномочий и обязанностей официально переходят в ведение Петросяна Ваге Самвеловича, первого заместителя губернатора Архангельской области – руководителя администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области.

Напомним, ранее упраздненную должность занимал Михаил Ипатов, а после его перехода в январе 2022-го на позицию заместителя губернатора на Соловках, функции перешли к Ваге Самвеловичу.

То есть, ни о каких кадровых перестановках говорить не приходится. Губернатор только легитимизировал существующее положение и сократил лишнюю штатную единицу в своем аппарате.