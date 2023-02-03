Вице-губернатор Архангельской области получил награду от Президента России

Владимир Путин подписал указ о награждении Первого заместителя Губернатора Архангельской области – руководителя администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросяна медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Государственной наградой Ваге Петросян отмечен Президентом страны за большой вклад в развитие отечественной авиации и многолетнюю добросовестную работу.

Авиационной карьере Ваге Петросян посвятил более 18 лет. Начинал в международном аэропорту «Шереметьево». С 2009 по 2020 работал в Аэропорту «Архангельск», в течении года был заместителем генерального директора, а затем 10 лет возглавлял главную воздушную гавань Поморья.

Под его руководством в аэропорту «Архангельск» началась масштабная программа модернизации предприятия: проводились ремонтные и строительные работы, внедрялись передовые практики и технологии обслуживания пассажиров, развивалась областная сеть аэропортов.

- Я благодарен Владимиру Владимировичу за такую высокую оценку, и, конечно, я благодарен всем северным авиаторам, всем тем, кто поднимает воздушные суда в небо и обеспечивает безопасность полетов на земле, кто готовит новых авиаторов, и не забывает ветеранов отрасли. Все они безусловно достойны признания и уважения! – отметил Ваге Петросян.

В должности первого заместителя губернатора Архангельской области Ваге Петросян работает с 28 октября 2020 года.