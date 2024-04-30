Воины СВО благодарны Архангельску за поддержку и помощь

Об этом Архангельскому региональному отделению Партии «Единая Россия» сообщил спецкорр газеты «Архангельск – город воинской славы» Георгий Гудим-Левкович . Завершилась третья командировка с гуманитарной миссией на территорию ЛНР и ДНР.

Чуть больше года назад возникла идея первой централизованной гуманитарной миссии в новые регионы, и она исходила от Партии. Инициатором выступил Владислав Жгилёв - активный участник гуманитарной миссии «Единой России» в Архангельской области. Волонтёра поддержало руководство Архангельского регионального отделения Партии, также – депутаты областного Собрания – члены фракции «Единая Россия» и губернаторский центр «Вместе мы сильнее» в лице руководителя Максима Арбузова, который выступил организатором поездки в зону СВО.

В первую поездку отправились члены «Единой России», которые начали проводить работу с партийными кадрами на местах. В пригороде Донецка – Красном Луче познакомились с ребятами – членами партии. Они как раз занимались восстановлением партийной структуры не только на областном уровне, но и в маленьких городах и населённых пунктах – создавали первичные отделения «Единой России».

«С лидером одной из первичек Алексеем Орловым, который также возглавляет благотворительный фонд «Идея», мы сразу подружились. И уже во вторую поездку состоялся наш обстоятельный разговор о партийном строительстве. Конечно, всё непросто. Главными задачами в ЛНР и ДНР было восстановление госструктур – МФЦ, участковых пунктов полиции, нотариальных служб, инфраструктуры – всего, к чему привыкли люди. Партийных структур не было. За два года силами активистов и сторонников создавались первичные отделения «Единой России», куда входили, прежде всего, волонтёры – кто работал и помогал нашим бойцам, участвовал в восстановлении территорий. Общие партийные задачи им понятны. И эти люди составляют сегодня актив «Единой России» на местах – не для галочки, а реальной работой подтверждая партийность», - рассказал Георгий Гудим-Левкович.

Сейчас на территории республик идёт подготовка к новому учебному году. Партия помогает с обеспечением школ и библиотек необходимой учебной и художественной литературой. Хорошо в ЛНР и ДНР и с наглядной агитацией «Единой России» - люди понимают, что Партия – это и единая Россия – это Партия Президента страны.

«Среди единороссов много бойцов специальной военной операции. Мы подружились и уже дважды общались с Владимиром Абрамовым – руководителем «Молодой Гвардии» из НАО, который воюет на Донбассе, а сейчас стал участником предварительного голосования, подав документы в городской Совет депутатов Нарьян-Мара», - подчеркнул собеседник.

Наши архангельские партийцы оказывают материальную помощь бойцам – Александр Фролов, депутат областного Собрания, региональное отделение Партии оплачивает бензин и часть транспортных расходов, местные отделения «Единой России» всегда поддерживают фронт – продукты, бельё, маскировочные сети, средства личной гигиены, медикаменты – всё собрано партийцами и неравнодушными северянами.

Воины благодарят активистов, сторонников, членов «Единой России» Архангельской области за своевременную помощь и поддержку.



