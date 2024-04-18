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"Мороз Иваныч" вернулся из Донбасса в Архангельск

Активный участник гуманитарной миссии «Единой России» в Архангельской области вернулся с большой благодарностью от военнослужащих всем, кто помогает фронту. Позывной у Владислава Жгилёва среди солдат «Мороз Иваныч». И это не случайно – он всегда приезжает с подарками и дарит хорошее настроение. Гуманитарный груз от регионального отделения «Единой России» помог доставить в зону СВО губернаторский центр «Вместе мы сильнее».

Активист Владислав Жгилёв с 2014 года помогает Донецку и Луганску. Это 16-я за 10 лет его поездка в зону боевых действий. В этот раз единоросс передал добровольческим формированиям всё самое необходимое, не забыв главные атрибуты победы, – георгиевские ленточки и флаги России. Поездка состоялась в канун 9 мая. 

- Решение помогать у меня созрело давно. Ездил к детям ныне освобождённых территорий с организацией выставок и футбольных соревнований, возил новогодние подарки из Архангельска в качестве Деда Мороза. Однажды попал под обстрел – все детишки скрылись в бомбоубежища, и мне пришлось оставить мешки со сладостями и игрушками, которые вручили им чуть позже. 

- Как живут бойцы сегодня? Какое у них настроение?

- У бойцов настрой победить! Другого нет. Скажу, что регулярные военные части, в отличие от добровольческих частей, снабжаются всем необходимым лучше. Поэтому я всегда в поездках делаю упор на обеспечение добровольцев – нашего подшефного корпуса, которым командует генерал-лейтенант Анатолий Бибилов. В этот раз по их просьбе также доставили бронежилеты и бинокли, резиновые сапоги. Но особенно рады бойцы были получить георгиевские ленточки, которые они тут же повязывали через петлицу и с радостью поглаживали этот дорогой сердцу атрибут. Обрадовались и флагам с символикой «Единой России». А когда они держали в руках коробки, подписанные от учащихся наших школ и гимназий, воспитанников детских садов, на глазах у них наворачивались слёзы. 

Какие пожелания военные просили передать всем участникам гуманитарной миссии?

- Большую благодарность за всё, что делаем для них. И особенно прозвучало: «Приезжай к нам чаще». Весточка из дома всегда придаёт сил. 

Владислав Жгилёв привёз благодарности от заместителя командира батальона 34207 Александра Шапки и благодарственные письма от командира воинской части – полевая почта 71474 Дмитрия Барило для всех причастных к сбору гуманитарного груза. В числе отмеченных благодарностями детские сады, школы, гимназии, общественные организации, дома культуры, предприниматели Поморья и неравнодушные северяне, а также единороссы – депутаты областного Собрания Александр Дятлов и Сергей Красильников, и. о. руководителя регионального исполкома «Единой России» Андрей Кожинов. 


15 май 13:26 | : Политика

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