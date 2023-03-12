Из Архангельска в Донбасс отбывает культурная миссия

Инициативная группа посетит ЛНР и ДНР, выступит с концертами в госпиталях Луганска и Донецка. Также будет осуществлена доставка гуманитарной помощи северянам, проходящим службу в зоне специальной военной операции.

С инициативой проведения миссии выступил известный архангельский активист Владислав Жгилев, который уже более 10 раз побывал на Донбассе, доставляя гуманитарные грузы. Поездка организована при поддержке Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее», Регионального отделения партии «Единая Россия», Центра «Патриот», САФУ им. М. В. Ломоносова, Архангельского областного Собрания и лично его депутата Александра Фролова.

- В Архангельской области благодаря высокой отзывчивости неравнодушных людей и системной работе Губернаторского центра «Вместе мы сильнее!» оказывается огромная поддержка нашим солдатам в зоне специальной военной операции. Эта поездка имеет свою особенность - в составе делегации артисты нашего региона, которые в преддверии Дня Победы, выступят с концертами в госпиталях и детских домах Луганска и Донецка. Это, прежде всего песни военных лет, которые, уверен, придутся по душе слушателям, - рассказал один из организаторов миссии, генеральный директор Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» Максим Арбузов.

По словам руководителя творческой группы, начальника службы обеспечения массовых мероприятий центра «Патриот» Алексея Карпова, все артисты с большой ответственностью отнеслись к подготовке к поездке.

- Планируется, что в день мы будем давать по несколько концертов продолжительностью до 1,5 часов каждый. Это будут как широко известные, так и авторские песни, которые объединяет чувство любви к России и готовность выполнить свой долг перед Отечеством, - поделился Алексей Карпов.

Из Архангельска миссия планирует отправиться 26 апреля. В последующем такие поездки могут стать регулярными, а принять участие в них смогут артисты-волонтеры из столицы Поморья и районов области.