В Архангельске наступает горячая пора ремонта тротуаров

Начало работ в этом секторе анонсировал глава города Дмитрий Морев:

- Мы активно готовимся к ремонту тротуаров и дворовых проездов. Лично объезжаю территории, предложенные жителями в соцсетях, администрациями округов и департаментом транспорта.



Ремонта требуют многие дворы и пешеходные дорожки, и в условиях ограниченного финансирования наша задача – верно расставить приоритеты.



Безусловно, требует ремонта участок тротуара на перекрестке пр. Ленинградского и ул. Галушина в районе пешеходного перехода. Планируем взять работу тротуар вдоль ул. Северодвинской. Это подход к взрослой и детской поликлинике, где сейчас практически невозможно пройти с коляской. А также обновим проход по Троицкому проспекту в районе здания федерации профсоюзов. Здесь остался один разрушенный участок: восстановим его и получим полноценный прогулочный бульвар.



По итогам встреч с жителями в округах включили в план объезда многие дворы, на которые горожане обращали внимание.



Например, на ул. Галушина между домами 9 и 11, проезды с ул. Первомайской и ул. Федора Абрамова, в районе дома 9/3 на ул. Павла Усова и к детскому саду на ул. Стрелковой, проезд к социальным домам в Цигломени. В привокзальном районе – проезд в районе садика «СОВА» и Воскресенской, 116/3, вдоль дома №9/1 по пр. Дзержинского.



Объезд территорий округов мы продолжим в ближайшее время. На программу ремонта дворовых проездов в этом году предусмотрено 40 млн. рублей. Тротуары включаем в комплексный ремонт улиц по президентскому нацпроекту БКД – на пр. Ломоносова и ул. Попова. А дополнительные средства на тротуары – еще 10 млн. рублей.



