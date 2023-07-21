Дмитрий Морев "расчесал" ситуацию с пешеходными переходами в центре города

Напомним, ранее глава Архангельска поручил департаменту транспорта обеспечить свободный проход по бульвару вдоль ул. Логинова. Из-за леерных ограждений на перекрестках пройти по прогулочной зоне было невозможно многие годы.

Однако такое решение вызвало негативную реакцию в социальных сетях. Объяснение от Дмитрия Морева:



- На этом перекрестке проектом предусмотрены установка пешеходных ограждений, дорожных знаков «Пешеходный переход» и светофоров. Обновляют и сами покрытия переходов, нанесена разметка и расширен газон. Теперь горожане смогут свободно гулять по комфортному бульвару. Будем стремиться, чтобы таких территорий в нашем городе было больше, - сказал Дмитрий Морев.



В планах модернизация пешеходного перехода по проспекту Ломоносова - ул. Логинова. Проектом также предусмотрены работы по ремонту покрытия проезжей части по проспекту Ломоносова.