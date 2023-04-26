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Глава Архангельска дал отмашку ремонту улицы Володарского

Дмитрий Морев:

- Приступаем к проектированию ремонта ул. Володарского. В работу берем самый разрушенный участок – от проспекта Ломоносова до проспекта Обводный канал (от Ломоносова до набережной уже отремонтировали ранее).

 В этом году из городского бюджета выделили средства на необходимый этап подготовки – создание проекта.

 Проектировщику поручено предусмотреть устройство тротуаров, пешеходных переходов, парковок, уличного освещения и ливневой канализации. Наличие проекта позволит нам включить ул. Володарского в нацпроект «Безопасные и качественные дороги» или план ремонта за дополнительные средства при их выделении городу.

 В этом году мы уже ремонтируем сложные участки дорог в центральных округах - пр. Советских космонавтов, ул. Котласскую и ул. Гагарина. На очереди Володарского.

29 май 16:57 | : Политика

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