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В Архангельске приступили к обустройству прогулочного бульвара

О начале исполнения проекта сообщил глава города Дмитрий Морев:

- Сегодня мы приступили к еще одному проекту благоустройства: модернизируем пешеходный переход на перекрестке пр. Троицкий и ул. Логинова.

 В Архангельске немного прогулочных бульваров: один из любимых – вдоль улицы Логинова. Из-за леерных ограждений на перекрестках сквозной проход по нему невозможен уже многие годы. Начинаем исправлять ситуацию: первым взяли в работу участок на пересечении с Троицким. Оценим результат и в следующем году рассмотрим возможность подобной работы на других перекрестках.

 Сегодня в рамках контракта по ремонту покрытия тротуара и обустройству пешеходного перехода ведутся работы на светофорах. Поменяем дорожные знаки и обновим пешеходные подходы, нанесем разметку и установим дополнительные светофорные секции. Станет удобно!

27 сентябрь 16:01 | : Политика

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