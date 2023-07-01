В Архангельске приступили к обустройству прогулочного бульвара

О начале исполнения проекта сообщил глава города Дмитрий Морев:

- Сегодня мы приступили к еще одному проекту благоустройства: модернизируем пешеходный переход на перекрестке пр. Троицкий и ул. Логинова.



В Архангельске немного прогулочных бульваров: один из любимых – вдоль улицы Логинова. Из-за леерных ограждений на перекрестках сквозной проход по нему невозможен уже многие годы. Начинаем исправлять ситуацию: первым взяли в работу участок на пересечении с Троицким. Оценим результат и в следующем году рассмотрим возможность подобной работы на других перекрестках.



Сегодня в рамках контракта по ремонту покрытия тротуара и обустройству пешеходного перехода ведутся работы на светофорах. Поменяем дорожные знаки и обновим пешеходные подходы, нанесем разметку и установим дополнительные светофорные секции. Станет удобно!