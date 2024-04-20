Гуманитарная миссия из Поморья передала груз помощи Запорожью

Гуманитарная миссия Губернаторского Центра, которая работала на Донбассе в эти дни, доставила помощь не только военнослужащим, но и гражданским организациям.

Одной из них стал Культурно-спортивный молодежный центр в городе Васильевка Запорожской области. Для юных спортсменов был доставлен новый инвентарь.

- Мы благодарим всю Архангельскую область за то, что нам передали вот эти замечательные гимнастические маты. Очень радует то, что эти маты нам действительно пригодятся. У нас в планах открытие секции спортивной гимнастики и это будет большим подспорьем для тренировок с нашими детками, - рассказала Галина Серая, директор Культурно-спортивного молодежного центра, г. Васильевка, Запорожская область.

Архангельская область уже два года шествует над городским округом Мелитополь. В прошлом году с помощью северян было введено в строй 18 объектов. В том числе: сданы под ключ 4 многофункциональных центра, капитально отремонтировано два детсада, выполнен ремонт спортзалов и инженерных систем в трех школах, практически заново сделаны три котельные, а также обновлено и оснащено новым оборудованием отделение детской реанимации Запорожской областной больницы. В этом году работы ведутся на 22 объектах.

В селе Данило-Ивановка одна из строительных организаций Поморья выполняет капитальный ремонт местного клуба, приводя его в соответствие с действующими в России нормативами.

Для этого потребовалось полностью восстановить клуб. Обновлены полы, стены, внутри сделан ремонт, а на территории будет выполнено благоустройство. Завершить работы и сдать объект заказчику рассчитываем 2 августа, - говорит Антон Бубнель, инженер ПТО подрядной организации ООО «Сполохи-монтаж».

Еще один объект, который необходимо сдать к началу нового учебного года – спортивный зал Дома культуры в селе Терпение. Кроме полного обновления зала, архангельские строители также выполняют капремонт кровли основного здания. Как рассказал руководитель проектов руководитель проектов ООО «Сполохи-монтаж» в Мелитополе,

Евгений Калмыков, построенное по типовому проекту в советское время оно ни разу не ремонтировалось. К работам северяне приступили осенью прошлого года.

- В основном мы привлекаем местное население, специалистов, но так как их здесь не хватает, привозим своих из Архангельска. Планируем завершить все работы к 1 сентября, чтобы дети могли уже его использовать, - подчеркнул Евгений Калмыков,

Поморье и Мелитополь сегодня очень много связывает. Архангельская область активно помогает Запорожью восстанавливать социальную инфраструктуру. Тем самым ускоряя интеграцию нового региона в состав России. План взаимодействия Архангельской области и столицы Запорожья рассчитан до 2030 года.