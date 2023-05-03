Гуманитарный груз из Архангельска доставлен в детские дома ЛНР

Луганск, Алчевск, Перевальск. Гуманитарная миссия Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее!» посетила три детских дома, Луганскую республиканскую больницу, передав гуманитарные грузы. А творческая группа дала концерт в детской музыкальной школе № 1 имени Ивана Алчевского.

Гуманитарная миссия из Поморья продолжает работать в Луганской народной республике. Артисты – Алексей Карпов и Алексей Елфимов и звукорежиссер Алексей Ножкин выступили с концертом в Алчевске, в детской музыкальной школе. И хотя линия фронта отодвинута российскими войсками к западу от города, обстрелы здесь – не редкость. Были исполнены известные романсы, патриотические песни, прозвучали популярные эстрадные песни.

- В канун празднования 78-й годовщины Великой Победы эти песни должны звучать. Как символ того, что любая победа куется для того, чтобы был мир и это очень и очень важно, - отметил Алексей Карпов, начальник службы обеспечения массовых мероприятий Центра «Патриот».

Творческая встреча прошла в дружеской и теплой атмосфере. Наших певцов принимали очень радушно.

- Мы сегодня очень поражены, удивлены, обрадованы. Нас посетили три красивых богатыря, которых зовут Алексеями. Это имя – которое оберегает, и большое спасибо ребятам, которые развеселили весь наш Алчевск, и подняли нам настроение, - рассказала Елена Куташ, начальник отдела культуры администрации города Алчевск.

Пока в Алчевске шел концерт волонтеры миссии развозили гуманитарную помощь по социальным учреждениям.

В центральную республиканскую больницу, где часть отделений отдана под военный госпиталь передали вещи необходимые для раненных.

В Луганскую коррекционную школу интернат доставили одежду, обувь, и другие гуманитарные грузы. Разгружать машину вызвались помогать ученики.

А главным подарком для воспитанников Луганского детского дома стало множество игрушек и сладости. Маленькие жители столицы ЛНР готовятся к празднованию Дня Победы.

- Это ощущение поддержки и руки помощи, оно дорогого стоит, вы поверьте мы очень это ценим. Ребята всегда с таким нетерпением ждут гостей, они готовы показать свои таланты и рассказать о себе, - поделилась Виктория Мочалова, директор Луганского детского дома.

Незапланированным заранее дополнительным адресом для гуманитарного конвоя из Архангельска стала коррекционная школа-интернат в Перевальске. Город и сейчас периодически подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Но здесь также активно готовятся к празднованию 9 мая. Будет в школе и свой Бессмертный полк. После передачи гуманитарной помощи от руководства учреждения поступила просьба. На котельной сломалась тачка для угля. Руководитель архангельской делегации Максим Арбузов сразу предложил съездить в ближайший хозяйственный магазин и приобрести ее. В итоге купили не только тачку, но и еще ряд необходимых вещей.

- Обстановка у нас здесь напряженная. Продолжаются боевые действия. Бывают прилеты и по нашему району. Но дети у нас находятся в безопасности. Есть эвакуированные из детских домов с линии фронта и из Купянска. Огромное спасибо и Архангельска и всей России за оказанную помощь, - говорит Вадим Шевчук, заведующий детским домом Перевальской коррекционной школы.

Несколько дней в Луганской народной республике были для нашей делегации очень насыщенными. Все волонтеры трудились с полной отдачей. Гуманитарная миссия Губернаторского Центра Архангельского Центра «Вместе мы сильнее!» закончила работу на Луганщине. Совсем скоро северяне прибудут в Донецк и его окрестности.