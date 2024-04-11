Груз из Поморья передан добровольческим формированиям в ЛНР

Гуманитарная миссия Губернаторского центра продолжает работать в новых регионах России. В Луганской народной республике груз был передан добровольческим формированиям, в составе которых воюют и северяне.

Общественные организации в Луганске и Архангельске давно и эффективно взаимодействуют. В частности связи налажены между ветеранами-пограничниками и региональным отделением Военно-исторического общества. По их инициативе часть груза, доставленного из столицы Поморья в Луганскую народную республику, была передана добровольческому формированию, которое воюет на одном из участков фронта.

- Так уж повелось, мы встречаем, сопровождаем и провожаем те грузы, которые доставляют волонтеры сюда для наших военнослужащих. Мы встретили архангельский груз, разгрузили, его получили бойцы отряда «Гребенской» добровольческой бригады «Терек», - рассказал представитель ветеранской организации военнослужащих погранвойск «Союз границы» ЛНР Анатолий Максименко.

Для активиста ВРИО и партии «Единая Россия» Владислава Жгилева это уже 16-я поездка на Донбасс

- Доставили сладкое, праздник все-таки, чай, кофе, бронежилеты, бинокли. И все, что нужно бойцам, мы и привезли, - говорит активист-волонтер Владислав Жгилев.

По словам добровольцев даже простая шоколадка – это ценный подарок. Часто их берут с собой, когда идут в бой. Ну и конечно, востребована на фронте самая разная техника и снаряжение.

- Нам доставили продукты питания, медикаменты которые необходимы для всего нашего личного состава. И мы от всей души благодарим жителей Архангельской области, руководство. Враг будет разбит, Победа будет за нами! – сказал доброволец с позывным «Куба», заместитель командира отряда бригады «Терек».

Разгрузка была организована по военному – быстро и четко. Все понимают, что задерживаться надолго не позволяет обстановка. Груз сразу отправился на фронт.

Напомним, что 8-я гуманитарная миссия Губернаторского центра на Донбассе проходит при поддержке партии «Единая Россия» и депутата Архангельского областного собрания Александра Фролова.



