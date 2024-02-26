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"Диктант Победы" в Архангельской области расширяет границы

Международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдёт ровно через месяц - 26 апреля.

«Единая Россия» проводит «Диктант Победы» уже в шестой раз. Задания в этом году будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

«Площадки будут открыты во всех российских регионах. «Диктант Победы» пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков - английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», - отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

В Поморье «Диктант Победы» проводится с 2018 года. Если в самом начале в регионе было три площадки, где писался диктант, в 2023-м их уже более 400. В этом году в качестве уникальных площадок предложены военные закрытые объекты города Северодвинска, космодром «Плесецк», отдалённые территории Кенозерского национального парка, Соловецкий монастырь, Земля Франца-Иосифа.

«Мы ставим для себя целью привлечь к акции более 10 тысяч северян. Организация диктанта требует большой и серьёзной подготовки. К его проведению подключаются учебные учреждения области, а также учреждения культуры и социальной сферы. В этом году разработана дорожная карта для определения площадок по его реализации. Региональное отделение Военно-исторического общества совместно с региональным исполнительным комитетом «Единой России» обеспечат ручками и блокнотами участников акции «Диктант Победы». Из года в год мы стараемся улучшать качество проведения мероприятий, расширять границы и форматы написания диктанта, привлекать как можно больше людей к этой востребованной патриотической акции», - рассказал координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Ковалёв, член Президиума регионального политсовета «Единой России».

Проведут тестирование в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и в самолетах. Площадки организуют во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее Героями.

Вопросы теста для российских и иностранных участников составляют ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Они же вместе с экспертами разрабатывают подготовительные тесты для тех, кто планирует принять участие в «Диктанте Победы». Их можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Подготовиться помогут также исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа».

Центральная площадка акции – Музей Победы в Москве – организует в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах, проведет мультимедийные выставки и цифровые экскурсии, которые помогут всем желающим больше узнать о событиях 1941-1945 гг.

«Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают в акции силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.


27 март 09:32 | : Политика

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