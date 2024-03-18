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Архангельская "Единая Россия" готовится отметить День Победы

В Региональном отделении «Единой России» прошло селекторное совещание с местными отделениями Партии в режиме ВКС.

 В мероприятии также приняли участие организаторы патриотических акций, представители исполнительной власти региона, общественных движений – «Народного фронта» и «Волонтёров Победы».

 Основной темой заседания стало предстоящее празднование 79-й годовщины Великой Победы и организация акций, посвящённых знаменательной дате.

 Ближайшим станет «Диктант Победы». Он пройдёт 26 апреля. В Поморье будут задействованы 428 площадок для его написания. В рамках «Диктанта» участники впервые напишут «Письмо Герою» - сложенные треугольником конверты с пожеланиями отправятся бойцам в зону СВО. Организаторы выражают уверенность, что в этом году в акции примут участие более 10 000 человек. 

 К 9 мая запланировано открытие «Парты Героя», реализация проектов «Подарки ветерану» и «Георгиевская ленточка». Уже стартовала инициированная «Волонтёрами Победы» праздничная Всероссийская акция «Красная гвоздика». 

 Ещё одно мероприятие, посвящённое Победе, - «Огненные картины войны», в которой при помощи свеч участники выложат тематические инсталляции, пройдёт во всех населённых пунктах региона.

 «Бессмертный полк онлайн» - ещё одна важная патриотическая акция, её участники заменят личные фотографии в социальных сетях на фото своего героя, родственника - участника Великой Отечественной войны. 

 «Знамя Победы». На всех зданиях региональных и местных отделений «Единой России» будет размещено  победное знамя, акция затронет и общественные приёмные Партии.  

 Единороссы примут участие в акции «Парад у дома ветерана». Мини-парады будут организованы во дворах домов ветеранов силами воинских подразделений и силовых структур, кадетских, суворовских учреждений, юнармейцев. 

 В этом году продолжит работу проект «Помни их имена». Конкурс проводится второй раз подряд, и в этом году региональным оператором проекта стало Агентство по делам молодёжи Архангельской области. 

 Напомним, что фракцией «Единая Россия» в региональном парламенте, принимая во внимание историческую ценность памятников, обелисков  и мемориалов, было принято решение о выделении средств на реализацию данного конкурса в прошлогоднем размере – 20 миллионов рублей.

 Отметим также, что в преддверии 9 мая единороссы примут участие во Всероссийском субботнике по уборке мемориалов, обелисков, мест захоронения солдат и героев Великой Отечественной войны, погибших участников специальной военной операции.

- День  Победы для каждой российской семьи – самый важный праздник года. Для всех нас значимо участие в торжествах, организованных в честь важной даты. Мы все вместе будем смотреть Парад Победы на Красной площади в Москве, примем участие в патриотической акции «Бессмертный полк», чтобы почтить память наших героических предков. Есть общее понятие Победа. А есть индивидуальное – для каждого из нас 9 мая означает и подвиг наших прадедов, дедов, отцов, братьев – погибших в боях или вернувшихся домой с Победой, и наших матерей и сестёр, работавших для фронта в тылу. В рамках партийного проекта «Историческая память» «Единая Россия» организовала «Диктант Победы» и множество тематических акций. Мы ожидаем, что во всех партийных мероприятиях примут участие северяне. Поморье славится патриотизмом и ценит своих героев, - сказал региональный координатор партпроекта «Историческая память», член Президиума регионального политсовета «Единой России» Сергей Ковалёв.  

19 апрель 16:24 | : Политика

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