Архангельская область готовится написать "Письмо Герою"

Акция «Письмо Герою» организована совместно с «Почтой России». Она пройдёт впервые на площадках «Диктанта». Это подтвердил член Президиума регионального политсовета «Единой России», региональный координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Ковалёв.

Накануне об акции «Письмо Герою» заявлял и Александр Хинштейн - координатор «Исторической памяти», председатель комитета Госдумы по информационной политике.

Письма напишут до начала либо после окончания «Диктанта Победы» на его площадках. Местами проведения акции «Письмо Герою» станут города – административные центры субъектов Российской Федерации, города-герои, города трудовой доблести и города воинской славы.

В Поморье для проведения акции «Письмо Герою» будут задействованы два города: Архангельск – «Город воинской славы» и Северодвинск – «Город трудовой доблести».

В каждом из них определены по две площадки для написания писем бойцам. В столице Поморья – это штаб общественной поддержки и морской кадетский корпус имени Адмирала Николая Кузнецова. В городе корабелов в акции задействуют детский морской центр «Североморец» и 10-ю библиотеку «Книжная гавань».

«Письма участникам специальной военной операции – своевременная и востребованная акция. Она очень гармонично перекликается с «Диктантом», поскольку подвиги советского солдата в годы Великой Отечественной войны и наших бойцов сегодня на СВО соизмеримы. Дух русского воина, стремление защитить Родину, самоотверженность наших ребят, труд сестёр милосердия, выносящих с полей сражений раненых, героические поступки простых солдат, воюющих за справедливость – это было в далёких 1941-1945 годах и происходит сегодня. Поэтому «Письмо Герою» захотят написать многие патриоты своего Отечества. Ежегодно мы работаем над качеством проведения «Диктанта Победы», расширяем границы и форматы его написания, задействуем и привлекаем как можно больше северян к этой востребованной патриотической акции, увеличиваем количество площадок – в этом году в Поморье их более 400», - сказал Сергей Ковалёв.

По примеру писем полевой почты письмо бойцу специальной военной операции нужно сложить треугольником и опустить в брендированный ящик «Почты России».

После окончания «Диктанта» почтовые ящики передадут в региональное отделение «Единой России», а оттуда их отправят на фронт.

Напомним, «Диктант» напишут более чем на 22 тысячах площадках в 58 странах мира. Акцию поддержали Росавиация и РЖД. В поездах дальнего следования и в самолётах десятков авиакомпаний, среди которых «Аэрофлот», «Ямал», «Азур эйр» и «Нордстар», пассажиры приобщатся к патриотической и востребованной акции.



