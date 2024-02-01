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Мезенских школьников научат выпускать детали для дронов

дея привлекать мальчишек и девчонок к реальным делам на благо общей победы принадлежит Михаилу Жидких. Секретарь Мезенского местного отделения «Единой России» вынес её из общения с ребятами из центра «Архангел».

Начать решили с двух школ округа – мезенской и дорогорской. Печать деталей на 3D принтерах – хорошее дело, особенно, когда ему обучают со школьной скамьи. Возникшую проблему с приобретением пластика решил на первом этапе депутат Государственной Думы от Архангельской области и НАО Михаил Кисляков (фракция «Единая Россия»). Парламентарий привёз 10 килограммов материала для производства деталей. 

- Дело стоящее. Откликнулся на просьбу Михаила Жидких сразу и с большой радостью. Школьники получат важный навык, который смогут использовать и в дальнейшем, после получения среднего образования. Считаю, что наши дети тоже должны вносить посильный вклад в общую победу. Каждый на своём месте – кто, чем может, помогает России, - сказал федеральный парламентарий.  

Михаил Кисляков на постоянной основе помогает бойцам специальной военной операции и губернаторскому центру «Вместе мы сильнее» в покупке различного оборудования, материалов, медикаментов. 

- Детали, которые изготовят ребята и девчонки, нужны для укоплектования дронов. Всё будем отправлять через канал поставки центра «Архангел». Операторы БПЛА будут их получать и пересылать нуждающимся на СВО. Файлы будущих деталей у нас имеются. Их тоже предоставил «Арханел». Дрон – такая штука, которая быстро может выйти из строя. В каждой общеобразовательной школе есть точка роста и 3D принтеры: детей можно быстро обучить производству нужных комплектующих. Поэтому наше общее дело – помогать, чем можем бойцам, что является одним из важных пунктов народной программы «Единой России», - отметил Михаил Жидких.

Пока материал выдавался в печать, первую деталь на базе мезенской школы имени Александра Торцева уже изготовили. 

08 апрель 15:43 | : Политика

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