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Депутат Спиридонов: "К возможности терактов нужно подходить с холодной головой"

Депутат Государственной Думы от Архангельской области Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия») прокомментировал поддержанную Минпросвещения инициативу Партии проводить антитеррористические учения для детей и родителей во всех школах страны.

«Сейчас принято решение о проведении учений не только со школьниками, как было ранее, но и с участием их родителей. Важность этого решения абсолютна. Теракты, к сожалению, могут произойти в любом месте. И на концертах, и в метро, и в общественных местах. От того, как будут действовать дети и родители, зависит их жизнь. Здесь важно сплотиться в едином порыве и освоить правила поведения в страшных ситуациях. Мы все должны овладеть такими знаниями, чтобы понимать и быстро предпринимать необходимые действия для спасения жизни. Главное, считаю, не поддаваться панике, действовать чётко, слаженно и с холодной головой», - сказал федеральный парламентарий.

Партийцами предложено проводить учения на едином родительском собрании. Особое внимание уделять организациям среднего профобразования. И нужно ввести дополнительные занятия для детей по первой помощи.

Впервые Всероссийские учения по действиям работников школ и колледжей, сотрудников охраны при угрозе террористической опасности Минпросвещения провело в прошлом году.

В году наступившем учения проведут и для родителей школьников.

28 март 17:12 | : Политика

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