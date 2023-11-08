В Мезенском округе собрали гуманитарный груз на передовую СВО

В региональное отделение «Единой России» прибыл груз из Мезенского округа. Доставил его лично Михаил Жидких – секретарь Мезенского местного отделения Партии, председатель Собрания депутатов Мезенского муниципального округа. Путь гуманитарной помощи оказался неблизким – самолётом от Сояны до Мезени, затем машиной до Архангельска.

Северяне помогают, чем могут. Гуманитарная помощь пришла от Котцевой Ирины Ивановны – десять пар носков она связала с Марией Лочехиной. Учащимися Совпольской школы вручную изготовлены открытки бойцам. Два мешка полотенец для госпиталей собрали жители округа. 50 одеял сшиты для раненых сотрудниками детского сада "Улыбка" (Мезень). Окопные свечи изготовлены Женсоветом села Дорогорское.

- Люди у нас отзывчивые, - отметил Михаил Жидких. – Сами приносят, чем могут помочь, просят отправить бойцам на фронт и в госпитали. Лично доставил груз. Часть довезём – не уместилось всё в машину. Благодарю всех за неравнодушие и единение для общей цели – победить.



