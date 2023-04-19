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«В душе остаюсь общественником». Зачем мезенский географ в политику пошел

Мой сегодняшний собеседник только что вернулся со специальной военной операции. Нет, не в отпуск, возил гуманитарную помощь, собранную жителями Мезенского округа для своих земляков – участников СВО. Почему именно он? Всё-таки статус председателя окружного Собрания депутатов помогает на трудном пути, заветный ключик к разным хитрым замочкам. Плюс внутренняя убежденность в праведности подобной миссии. Хотя некоторые и обвиняли Михаила Жидких за спиной в неких корыстных целях…

Но об этом позже. Сначала о нём самом, как привык при первой встрече с неординарным человеком (другие ко мне редко заходят). И сразу любимый вопрос:

- Первое яркое воспоминание детства, с которого начался Миша Жидких?

- Мы читаем с мамой книгу… то есть, она читает, а я слушаю. До сих пор помню её запах… не книги, мамин. Слава богу, она жива-здорова, выпустила два собственных поэтических сборника. Всю жизнь в литературе, человек безукоризненной академической грамотности. Я, увы, не в неё, пишу больше по наитию и за счёт зрительной памяти.

Михаил Жидких родом из самой поморской глубинки. Из семьи, где педагогика была делом наследственным. Ещё повезло, что его школа в деревне Бычье считалась сильнейшей в районе, давала самый высокий процент поступления в вузы.

Ну и дальше по накатанной – в Архангельск, в ПГУ. А там соблазны…

- Я поступил на естественно-географический факультет. Молодой парень, один в городе, непростое время самого начала нулевых. Стал подрабатывать – сторожем, грузчиком, на каменных работах. Потом устроился охранником в крупное предприятие, где неожиданно пошёл карьерный рост. Головокружение от успехов… даже институт на время бросил, позже заканчивал.

- И почему же не пошли по охранной стезе, настоящая мужская профессия с ореолом романтики?

- Охранное предприятие, в штате которого состоял, рухнуло, там была целая цепь сложных интриг. А искать такую же, но другую работу, значило опускаться ниже. Я к такому не привык.

Уже с дипломом педагога Михаил принимает решение вернуться на малую родину. В том числе, из практических соображений – там ему предлагают служебное жильё и место завуча, что он успешно совмещает с преподаванием любимой географии. Но активная натура требует большего…

- Именно по возвращению меня посетила гражданская сознательность. В Архангельске, студентом, думал: я – отдельно, государство – отдельно, от меня ничего не зависит. Но дети, ученики, ответственность за них всё изменили.

Совместно с главой поселения начали организацию ТОСа. В деревне! Где совсем другая жизнь и другая психология. На первое учредительное собрание пришло всего 10 человек. Как-будто провал, но продолжал объяснять, убеждать. Постепенно сложилась своя команда. С которой (Михаил рассказывает об этом с особым удовольствием) они воздвигли на въезде в Дорогорское арт-объект – деревянную сову с указателем в виде крыла. Дело в том, что местных жителей называют «совами»… то ли за то, что поспать любят, то ли за круглые глаза во время ночной рыбалки.

- Всем очень понравилось. Потому что с самоиронией и со смыслом. А вот причём муравьи на набережной Архангельска, тоже типа арт-объект?

Действительно… при чём? Надо будет у мэра Морева поинтересоваться. 

С ТОСов и пошла у моего собеседника общественная работа. Да так лихо, что на одном из общероссийских форумов он единственный из тосовцев удостоился доклада с трибуны.

В 2018 году завуч Жидких избрался в Собрание депутатов Мезенского района… и сразу услышал в свой адрес слово «карьерист». Хотя это была всего лишь возможность продвигать идею ТОСов в отдалённых районах.

- А ещё какие задачи ставили? – спрашиваю.

- Я же из Мезени. Мезень – это рыбалка, и любительская, и как форма жизни. Мы стоим на реке, живём ею, а нас мучают постоянным контролем – лишь бы ничего лишнего не выловили. Это обидно, не сказать, оскорбительно. Как после этого учить детей, которые растут в ощущении, что их государство в чём-то подозревает? Хорошо, что в последнее время ситуация меняется к лучшему, квоты на лов для местных жителей увеличены. И не в последнюю очередь, после вмешательства губернатора, Александр Витальевич Цыбульский проникся ситуацией. А ведь раньше говорили – «москвич-москвич»…

За этими заботами мой визави стал председателем Собрания депутатов Мезенского р-на.

- От какой вы партии, даже не спрашиваю, - пытаюсь пошутить. – У вас же в Мезени впечатляющее единороссовское большинство.

- А я вообще не из бегунков. Не понимаю и не принимаю, когда люди меняют партийность в связи с изменением политической конъюнктуры. Многопартийность, наверное, хорошо… но искренне считаю, что много демократии бывает вредно, у нас, русских, совсем другой менталитет, не западный. Часто партийная вседозволенность переходит в разгильдяйство, это мешает работе.

- А как же плюрализм мнений? – спрашиваю строго с горбачёвскими интонациями.

- У нас дискуссии возникают и внутри фракции. Но мы их стараемся не выносить на сессию, чтобы не превращать серьёзный законодательный процесс в шоу. Как было при обсуждении преобразования Мезенского района в округ, когда негатив в информационном поле зашкаливал.

И мой собеседник поведал про окружное печатное издание с интернет-версией, учредителем которого является администрация области. Тот случай, когда журналисты кусают руку кормящую, строя популярность на негативе и по-своему интерпретируя происходящее, что в исполнительной, что в законодательной власти. На все претензии ответ один – это наше видение, у нас свобода слово, всё под женские смешки.

- Мы не против критики, но конструктивной, не огульной, подтверждённой фактами. Тем более, что округ маленький по количеству населения, инфополе тоже. Приходится самому писать правду ВКонтакте… но это совсем не мой профиль, да и времени свободного почти нет.

Тут я спохватился и перешёл к изначальной теме нашей встречи. Всё-таки впервые очно общаюсь с человеком, только что вернувшимся ОТТУДА.

- Много мезенцев участвуют в СВО?

- Точную цифру не скажу. Наш округ обошла мобилизация, наверное, из-за той же численности населения. Ребята уходили добровольцами, контрактниками, кто-то в ЧВК. Но похоронили уже пятерых. К сожалению, присутствовал не на всех прощаниях. И в какой-то момент как кувалдой по голове ударило – надо помогать. Я же опытный общественник, знаю, как запустить этот механизм.  Тут здорово помог Совет ветеранов (председатель Бурдуева Г.М.) - организовали сбор средств на благое дело… хотя наши парни из зоны СВО говорили в телефонных разговорах – да не надо нам. Скромничали, это по-мезенски. Огромную помощь оказал местный Совет женщин (председатель Олупкина Н.А.).

Специально не спрашиваю о собранной сумме, чтобы не смущать… да разве в ней дело. Спрашиваю о другой конкретике.

- Что повезли парням?

- То, в чём там нуждаются, это же общеизвестно. Кроссовки, их не напасёшься, маскхалаты, прицелы. Да, ещё бронежилеты, дорогие, повышенной прочности, на этом не экономили.

- Как доставляли?

- Собственным автотранспортом. И тут хочу сказать спасибо директору архангельского автотехцентра «Олимп» Илье Анатольевичу Гайдамовичу. Который проникнулся нашей миссией и подготовил машину к длинному пути совершенно бесплатно.

- Это не последняя такая поездка?

- Точно не последняя. Я там узнал про боевое подразделение, состоящее из одних архангельских ребят. Да, не мезенцев… но им тоже помогать надо. Они ждут. Причём адресной помощи.

- Происходящее там как-то коснулось вас лично?

- Мы были в ЛНР и Белгородской области. Слышали дальние раскаты… и это не гром. Но ощущение, что ситуация может измениться буквально каждый час, присутствовало постоянно.

И тут Михаил вздыхает. Что не так, спрашиваю.

- Да всё те же разговоры за спиной, что отправился в эту поездку ради хайпа, лишнего инфоповода. Мол, в областное Собрание метит, для этого и в предварительном голосовании участвовал. А участвовал потому, что хотел поддержать нашего областного депутата Сергея Эммануилова, работой которого мы более чем довольны. Я по натуре своей общественник, никогда в чиновники не рвался и даже боюсь таким стать. Но всем же не объяснишь…

И не надо. В конце вспоминаю, что всё-таки разговариваю с главой окружного законодательного органа и задаю почти протокольный вопрос:

- Какая ваша главная головная боль сегодня, кроме упомянутых вредных журналистов? Она же и надежда.

- Их несколько. Достроить школу в установленные сроки. Привлечь в округ свежие медицинские кадры, без них больница буквально задыхается. И, конечно, дороги…

- Ого, тоже самое мне перечислил в прошлогоднем разговоре глава вашего округа Валерий Авдеев.

- А мы с ним друзья. Не по чиновничьи, чисто по-человечески, по-мужски. Скажу больше, без него я вряд ли согласился бы на должность председателя.

Ну, у таких двоих всё должно получится.

Леонид Черток   

 

06 июль 13:14 | : Горячая тема / Политика

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