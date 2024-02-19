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Депутаты АрхГорДумы побывали в центре подготовки добровольцев

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов, председатель комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики Александр Гурьев и председатель комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры Денис Лапин побывали на архангельской учебном полигоне.

 Экскурсию по полигону организовали представители отряда Росгвардии «Ратник» и Александр Кущик, исполнительный директор РОО «Доброволец».

 Напомним, что в январе текущего года Иван Воронцов и областной депутат Виктор Заря посещали учебный центр по подготовке добровольцев «Свои люди», который расположен на полигоне, где были затронуты вопросы поддержки ребят, проходящих необходимую подготовку.

 В этот раз, городские депутаты обратили внимание на материально-техническую сторону и бытовые условия проживания добровольцев.

 Кроме этого, народным избранникам показали стрельбище, тактический городок и полосу препятствия.

 Смогли посетить учебный урок о методах ведения боевых действий, а именно, роль БПЛА в современных боевых условиях.

 По словам представителя отряда специального назначения:
 - На полигоне осуществляется подготовка всех ведомственных структур, соответственно, мы общими усилиями за несколько лет привели в порядок не только стрельбище, полосу препятствий, но и подвели отопление, установили пеллетный котел в столовой и т.д. В планах – провести ряд работ по ремонту и модернизации бытовых помещений, уличному освещению и т.д.

 По словам Александра Гурьева, сегодня ознакомились с возможностями полигона и работой учебного центра по подготовке добровольцев. «Посмотрели, чем можем помочь», - сказал Александр Евгеньевич.

 «На полигоне полностью воссоздана атмосфера, максимально приближенная к боевым условиям. Бытовые условия организованы с учетом специфики проживания военнослужащих в «полевых» условиях. И наши добровольцы могут проходить необходимую подготовку, адаптируясь к условиям в зоне СВО. Это большой плюс учебному центру и тренировочному полигону», - отметил Денис Лапин.

 Итоги поездки резюмировал председатель городской Думы Иван Воронцов, отметив огромную роль учебного центра подготовки граждан "Доброволец" и поддержку со стороны отряда «Ратник»:

 - На встрече в учебном классе, где проходят занятия с добровольцами, инструктор обратил внимание на проведение дальнейшей работы по обновлению материально-технической базы учебного центра. Те темы, которые были обозначены в ходе недавней моей поездки на полигон, на сегодня решены. В текущем режиме решаются и новые запросы как со стороны инструкторов, так и добровольцев.

 Благодаря поддержке губернатора Александра Цыбульского, областного правительства, профильных ведомств оказывается серьезная поддержка по развитию полигона и улучшению материально-технического обеспечения добровольцев.

 Конечно, с учетом нарастающей угрозы со стороны Запада, учебный центр и сам полигон должны быть не только в надлежащем состоянии, но и модернизированы с учетом всех современных военных вызовов, которые стоят в зоне проведения специальной военной операции.

 Хочу выразить огромное спасибо нашим военнослужащим Росгвардии и инструкторам, коллективу учебного центра «Свои люди» за подготовку добровольцев.

04 апрель 16:57 | : Политика

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