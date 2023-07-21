Оглашен список председателей постоянных комиссий АрхГорДумы

Все они – представители «Единой России», имеющей в 28-ом созыве конституционное большинство.
- Комиссию по вопросам бюджета, финансов и налогов возглавил Сергей Чанчиков
- По вопросам экономики и инвестиционной политики — Александр Гурьев
- По вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры — Денис Лапин
- По вопросам городского хозяйства и экологии — Михаил Иванов
- По социальным вопросам — Сергей Сорокин
- По административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту — Максим Хохулин
- По вопросам молодёжной политики и общественным объединениям — Наталья Братина
Напомним, председателем городского парламента стал Иван Воронцов, его заместителями – Рим Калимуллин и Владимир Хотеновский. Все трое – единороссы.