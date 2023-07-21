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Оглашен список председателей постоянных комиссий АрхГорДумы

Все они – представители «Единой России», имеющей в 28-ом созыве конституционное большинство.

  • Комиссию по вопросам бюджета, финансов и налогов возглавил Сергей Чанчиков
  • По вопросам экономики и инвестиционной политики — Александр Гурьев
  • По вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры — Денис Лапин
  • По вопросам городского хозяйства и экологии — Михаил Иванов
  • По социальным вопросам — Сергей Сорокин
  • По административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту — Максим Хохулин
  • По вопросам молодёжной политики и общественным объединениям — Наталья Братина

Напомним, председателем городского парламента стал Иван Воронцов, его заместителями – Рим Калимуллин и Владимир Хотеновский. Все трое – единороссы.

09 октябрь 14:35 | : Политика

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