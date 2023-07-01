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«Единая Россия» определилась с комитетами в АрхГорДуме

На вчерашнем заседании Архангельского городского отделения партии были названы кандидаты на ключевые позиции в парламенте нового созыва.

На место председателя гордумы предложена кандидатура Ивана Воронцова, заместителей председателя – Владимир Хотеновский и Рим Калимуллин.

Председатели постоянных комиссий:

По вопросам бюджета, финансов и налогов — Сергей Чанчиков, 

По вопросам экономики и инвестиционной политики — Александр Гурьев,

По вопросам строительства и землепользования — Денис Лапин

По вопросам городского хозяйства — Михаил Иванов,

По вопросам социальной политики — Сергей Сорокин,

По административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту — Максим Хохулин. 

По вопросам молодёжной политики и общественным объединениям — Наталья Братина.

Напомним, первая сессия нового созыва, на которой будут утверждаться предложенные кандидатуры, начнет свою работу 27 сентября. 

22 сентябрь 08:07 | : Политика

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