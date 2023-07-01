«Единая Россия» определилась с комитетами в АрхГорДуме

На вчерашнем заседании Архангельского городского отделения партии были названы кандидаты на ключевые позиции в парламенте нового созыва.
На место председателя гордумы предложена кандидатура Ивана Воронцова, заместителей председателя – Владимир Хотеновский и Рим Калимуллин.
Председатели постоянных комиссий:
По вопросам бюджета, финансов и налогов — Сергей Чанчиков,
По вопросам экономики и инвестиционной политики — Александр Гурьев,
По вопросам строительства и землепользования — Денис Лапин
По вопросам городского хозяйства — Михаил Иванов,
По вопросам социальной политики — Сергей Сорокин,
По административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту — Максим Хохулин.
По вопросам молодёжной политики и общественным объединениям — Наталья Братина.
Напомним, первая сессия нового созыва, на которой будут утверждаться предложенные кандидатуры, начнет свою работу 27 сентября.