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Тяжело в учении. Иван Воронцов посетил центр подготовки добровольцев

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и депутат Архангельского областного Собрания Виктор Заря посетили учебный центр подготовки добровольцев. Народные избранники познакомились с условиями прохождения военной подготовки.

Тяжело в учении – легко в бою. Эта фраза лучше всего описывает атмосферу, которая воссоздана на учебном полигоне. Прибывшие сюда добровольцы проживают в палаточном лагере. Здесь же проходят огневую, тактическую и медицинскую подготовку. Чтобы бойцы всегда были начеку, по всей территории Центра разбросаны учебные гранаты и взрывные устройства. Некоторые из них заботливо прикопаны снегом.

 Обязательная часть обучения – лекции о методах ведения боевых действий. Одну из них посетили народные избранники.

 «Современная война – это война дронов и артиллерии. Поэтому, одно из главных правил на фронте – внимательно смотреть себе под ноги. При помощи дронов сейчас забрасывают различные мины и ловушки. Например, в шоколадную плитку помещают взрывное устройство. Боец отламывает шоколадку и прямо в руках происходит взрыв», - рассказывает добровольцам инструктор учебного центра.

 Каждый инструктор – высококлассный профессионал в своём деле. В основе лекций – личный опыт участия в боевых действиях, в том числе – в зоне СВО. Потребности бойцов инструктора знают не понаслышке, и отмечают, что важная часть заключается в соответствующей экипировке. На «гражданке» ампульница или специальная насадка для дрона не представляют особой ценности, но в зоне СВО играют очень важную роль.

«Сейчас многие приспособления печатаются на 3Д принтерах. У нас есть два устройства, на которых мы делаем те же ампульницы и передаём с собой бойцам, также дополнительно отправляем на передовую. Но, к сожалению, на двух принтерах много не напечатаешь», - поделился инструктор.

 Депутат Архангельского областного Собрания Виктор Заря пообещал, что в ближайшее время передаст фонду «СВОи люди» несколько 3Д принтеров и расходные материалы.

«Ребята, спасибо за Ваше желание защищать Родину. Берегите себя на передовой, и возвращайтесь домой. Мы, в свою очередь, будем оказывать необходимую поддержку Вам и Вашим семьям», - обратился к добровольцам Заря.

 Кроме того, народным избранникам показали стрельбище и тактический городок, где бойцы проходят огневую подготовку. Все условия здесь приближены к реальным, а в ходе учений над головами летают дроны, которые скидывают под ноги учебные гранаты.

«Люди идут к нам разные. Если человек раньше не вёл активный образ жизни, то физически может не справиться с какой-то особой подготовкой. Поэтому мы стараемся дать знания, как выживать в полевых условиях, а не загонять их по полной. Это даёт свои плоды. Очень много обратной связи, что люди, пройдя обучение у нас, в дальнейшем становились инструкторами и вставали на командующие должности», - рассказал исполнительный директор РОО "ДОБРОВОЛЕЦ" Александр Кущик.

«Когда началась СВО, мы выходили с инициативой, чтобы готовить людей, которые хотят уйти на фронт добровольцами. Нас поддержали, и с того момента выстроена коммуникация с областным Правительством и военкоматом. Поэтому все добровольцы проходят через палаточный городок. Кроме этого, большой пласт работы лежит непосредственно по материальной помощи военнослужащим – отправляем им дроны, технику, спецсредства. В этом деле нам помогают все – предприниматели, священники, обычные люди.

 В дальнейшем планируем также заниматься патриотической подготовкой и с нашей молодёжью. Для этого сейчас получаем соответствующую лицензию и заявляемся на гранты в Центре «Патриот», губернаторском центре Архангельской области, и будем двигаться в сторону президентских грантов», - рассказал генеральный директор фонда помощи «СВОи люди» Константин Олюков.

 Руководитель фонда подчеркнул, что имеющаяся материальная база позволяет готовить бойцов на самом базовом уровне, но ей требуется обновление. В этом лично убедились и депутаты.

«Учебный центр занимается крайне важной задачей по подготовке людей к условиям боевых действий. Вместе с тем учебные помещения, как и ряд строений, нуждаются в модернизации. Кроме того, бойцы получают экипировку уже после прибытия в воинскую часть, а здесь тренируются в гражданской одежде. Мы будем обсуждать возможность привлечения дополнительного финансирования учебного центра. Уверен, что коллеги нас в этом единогласно поддержат», - подвёл итог поездки председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов.

 Его мнение поддержал Виктор Заря, отметив, что за два года в областном Собрании не поднимался вопрос, связанный с обновлением материально-технической базы учебного полигона. Также, депутаты пообещали помочь общественникам с поиском куратора, который сможет научить их правильному написанию грантов для получения финансирования.

31 январь 16:22 | : Политика

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