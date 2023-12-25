Дмитрий Морев рассказывает об Архангельске в Москве

Сегодня Архангельск в центре внимания выставки «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ.

Столицу Поморья представляет лично ее градоначальник и передает привет всем архангелогородцам:



- С 9 по 11 февраля на стенде Поморья проходят «Дни города Архангельска». Только что завершилась презентация столицы Поморья. Мы рассказали об исторической роли города на Двине, его экономике и туристическом потенциале. И пригласили жителей других регионов в гости в этом юбилейном году: в честь 440-летия запланировано множество мероприятий, событий, фестивалей!



Непосредственно на выставке каждый может принять участие в интерактивной программе, которую подготовили культурные центры Архангельска. На мастер-классах по изготовлению щепной птицы, в импровизированном «Монетном дворе», на выступлениях исполнителей народной песни буквально некуда яблоку упасть – интерес к северной культуре огромный!



В зале много земляков, которые не упустили возможность собраться на мероприятии "Дней города Архангельска". А еще - любители путешествий: они интересуются туристическими возможностями Русского Севера!



