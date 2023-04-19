Завтра в Архангельске будет, где отдохнуть душой

Программу празднования Дня России обнародовала администрация столицы Поморья.

Центральной площадкой праздника станет Красная пристань.



В 13:00 12 июня здесь стартует интерактивная программа для детей и взрослых от клуба боевых искусств «Северный волк».



В 18:00 состоится флешмоб по развертыванию флага России, пройдет торжественная церемония вручения нагрудных знаков «Горячее сердце» архангелогородцам, внесшим весомый вклад в развитие города, и гала-концерт участников III Межрегионального фестиваля национальных культур «Гармоничная Россия».



С 10 по 12 июня на Красной пристани состоится Фестиваль уличного кино и показ короткометражных этнографических фильмов о культурно-языковом наследии народов России.



Для любителей спорта 12 июня в 10:00 на стадионе «Труд» пройдет турнир по мини-футболу среди национально-культурных объединений Архангельской области «Согласие».



Свою праздничную программу представят и городские культурные центры столицы Поморья.



В культурном центре «Северный» состоится большой праздник «Северные традиции». Он начнется в 10:00 с ярмарки-продажи изделий талантливых мастеров Архангельска. В полдень его продолжит концерт «Я люблю тебя, Россия» с участием творческих коллективов культурного центра. Завершат программу в 13:00 творческие мастер-классы по росписи козуль, северной вышивке и резьбе по дереву.



В Ломоносовском ДК 12 июня в 12:00 пройдет праздничный концерт, в программе которого прозвучат песни советских композиторов и произведения современных авторов, посвященные России.



Архангельский городской культурный центр в День России предлагает посетить концерт заслуженной артистки РФ Аллы Сумароковой. Начало концерта в 15:00.



Кроме того, в течение всего праздничного дня 12 июня в Архангельске в государственных музеях будет организовано бесплатное посещение постоянно действующих выставок и экспозиций по истории России и о достижениях страны.